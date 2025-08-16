Esposa de exjugador de Turrialba aclara cuestionamientos a 360 Deportivo

El medio digital 360 Deportivo emitió una respuesta a las críticas que circularon este viernes, cuando la Asociación Deportiva Turrialba Club de Fútbol embarró a Angie Sofía Brenes, esposa del portero Bryan Cordero, en el conflicto.

Bryan Cordero es el esposo de la dueña de 360 Deportivo. (Cortesía/Cortesía )

En el comunicado, Turrialba indica que todo surge de las declaraciones del jugador, dadas al medio 360 Deportivo, de la cual ella es la encargada.

A partir de esas declaraciones, otros medios han difundido información que consideran que es falsa.

Angie Sofía Brenes rechazó cualquier cuestionamiento sobre falta de independencia, y recalcó que su trabajo se enmarca dentro del ejercicio periodístico.

“Es falso y malintencionado afirmar que los problemas del Municipal Turrialba se iniciaron conmigo. Pretender responsabilizar a la esposa de un jugador de las múltiples irregularidades que arrastra la institución es un intento burdo de desviar la atención de los verdaderos responsables, quienes han dirigido y administrado el club durante años”, nos dijo Angie en una respuesta a la nota publicada.

“El club no se inscribió al torneo porque sus estados financieros no cumplían con los requisitos solicitados por la Federación. La licencia fue retirada por el Comité de Licencias de la Federación, sin intervención de 360 Deportivo ni de terceros”, explicó.

“Lo que no dice el comunicado es quiénes son los responsables de esa crisis económica, cómo se acumulan las deudas y por qué la directiva no asumió con transparencia la situación mucho antes”, añadió.

Turrialba fue expulsado del fútbol federado. (Archivo Turrialba/Archivo Turrialba)

Un punto en el que insiste Brenes es que la Federación Costarricense de Fútbol no ha emitido un criterio oficial sobre el tema del amaño, aunque los turrialbeños enfatizaron en que no los dejan fuera del fútbol federado por esa situación

Además, 360 Deportivo subrayó que su cobertura ha incluido voces diversas y que seguirá dando seguimiento a los temas de interés deportivo, sin ceder a presiones externas.

“Si de verdad quieren defender la imagen de Turrialba, empiecen por ser responsables con la comunicación institucional”.

Con esta aclaración, 360 Deportivo sostiene que se deslinda de cualquier responsabilidad en los conflictos que hoy atraviesa la institución turrialbeña y reafirma que su compromiso es con la información deportiva.