“Hace poco lo llevé (al Brujo) a que me viera jugar en la sintética. Me dijo: ‘güevón, no me diste pelota, pero usted juega bien, pudo llegar’. Le dije que no me arrepentía, porque todo lo que tengo es gracias al estudio. Pero la vida da tantas vueltas que vea, es como empezar de nuevo”, mencionó Tercero.