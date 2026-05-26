Esta es la historia detrás de la reunión que tuvo Fernán Faerron con Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense tuvo una reunión recientemente con Fernán Faerron y en La Teja conocemos detalles alrededor de dicha charla entre ambas partes.

Este medio logró conocer de muy buena fuente que hubo reunión con el polémico jugador, en la que Carlos Vela quería escuchar de primera mano qué es lo que había ocurrido con el defensa, quien este pasado semestre defendió los colores de Cartago. El jugador cumplía con los parámetros que querían en la Liga para reforzar su zona defensiva y por esta razón coordinaron con la reunión.

La Teja conoce detalles sobre la reunión de la Liga con Faerron (Alonso Tenorio)

En dicha charla se quiso conocer sobre la versión de los hechos del jugador, ya que Faerron ha estado envuelto en polémicas contra la afición rojinegra, sumado a algunas sanciones que ha sufrido por expulsiones.

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El trabajo del gerente deportivo es conocer jugadores; no obstante, según conoció este medio, en dicha reunión con Fernán no existió una oferta, debido a que en el caso con el jugador hubo polémicas en el pasado y fue el mismo Faerron quien hizo saber a Vela que tampoco estaba interesado.

Carlos Vela se reunió con Faerron (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Según sabemos, Carlos Vela quería conocer más a fondo al zaguero y el por qué de su pasado polémico en la Liga.

Faerron aceptó pero en la reunión les dijo que no había posibilidades, recordemos que el jugador había dicho que tiene una opción en España, incluso afirmó que ya tenía contrato firmado.

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Los manudos sufrieron dos bajas muy pesadas en la parte baja en este anterior campeonato cuando los jugadores Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos, ambos centrales, se lesionaron los ligamentos de las rodillas; por ende, estarán alrededor de nueve meses de baja, es decir, que hasta aproximadamente diciembre no volverán a tener minutos.