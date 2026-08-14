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Esta es la millonada que Eduardo Li recibiría del gobierno de Estados Unidos si se anula su sentencia

Documentos revelan la millonada que el gobierno de los Estados Unidos debería darle a Eduardo Li si logra que le anulen su sentencia

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Por Sergio Alvarado
Eduardo Li conversó con 'La Nación' luego de que participó en un conversatorio en la UIA sobre los 10 años del Mundial de Brasil 2014.
Eduardo Li podría recibir una millonada si logra anular su sentencia en los Estados Unidos. (Fanny Tayver Marín)

Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, podría recibir una impresionante millonada si logra que el gobierno de los Estados Unidos anule la condena que le impuso como uno de los implicados en el caso FIFAgate.

El camino no es fácil, pero aún hay opciones. El periodista gringo Ken Bensinger publicó este jueves que el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos se opuso a la petición que hicieron el Chino junto con otros cuatro sentenciados anteriormente.

Uno de los puntos más llamativos que publicó el reportero es que la oposición de los fiscales se debe a que si los imputados logran anular la sentencia, les devolverían una millonada por multas cobradas y dinero incautado.

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“Parece que el motivo principal de estos acusados para revertir estas sentencias tiene que ver con el dinero. En teoría, el DOJ tendría que devolverles todas las multas y restituciones que desembolsaron”, explicó Bensinger.

El periodista reveló que entre los cinco casos están pidiendo devolver 17,5 millones de dólares, de los cuales Li pide 2,5 millones de dólares (aproximadamente 1.124 millones de colones), razón por la que en esta ocasión el gobierno estadounidense se opone.

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Junto con Li, el paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marín (ya fallecido, representado por su familia) piden cada uno $6,8 millones, mientras que el hondureño Alfredo Hawit recibiría $950 mil y el salvadoreño Reinaldo Vásquez $360 mil.

En mayo, la jueza Pamela Chen, la misma que lleva el caso de Li, anuló dos sentencias involucradas en este mismo expediente, la del empresario argentino Hernán López y la de la empresa Full Play, condenados también por recibir sobornos.

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La diferencia en ese caso y por la que el DOJ no se opuso es que a ellos no se les devolvió dinero, solo se borraron sus antecedentes penales.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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