Esta es la millonada que Eduardo Li recibiría del gobierno de Estados Unidos si se anula su sentencia

Eduardo Li podría recibir una millonada si logra anular su sentencia en los Estados Unidos. (Fanny Tayver Marín)

Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, podría recibir una impresionante millonada si logra que el gobierno de los Estados Unidos anule la condena que le impuso como uno de los implicados en el caso FIFAgate.

El camino no es fácil, pero aún hay opciones. El periodista gringo Ken Bensinger publicó este jueves que el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos se opuso a la petición que hicieron el Chino junto con otros cuatro sentenciados anteriormente.

Uno de los puntos más llamativos que publicó el reportero es que la oposición de los fiscales se debe a que si los imputados logran anular la sentencia, les devolverían una millonada por multas cobradas y dinero incautado.

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“Parece que el motivo principal de estos acusados para revertir estas sentencias tiene que ver con el dinero. En teoría, el DOJ tendría que devolverles todas las multas y restituciones que desembolsaron”, explicó Bensinger.

El periodista reveló que entre los cinco casos están pidiendo devolver 17,5 millones de dólares, de los cuales Li pide 2,5 millones de dólares (aproximadamente 1.124 millones de colones), razón por la que en esta ocasión el gobierno estadounidense se opone.

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It appears that the principal motive for these defendants in getting these reversed has to do with money. In theory, the DOJ would have to return to them all the fines and restitution they coughed up:



Napout: $6.8M

Marin: $6.8M

Li: $2.5M

Hawit: $950K

Vásquez: $360K pic.twitter.com/USbKbLhqpl — Ken Bensinger (@kenbensinger) August 13, 2026

Junto con Li, el paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marín (ya fallecido, representado por su familia) piden cada uno $6,8 millones, mientras que el hondureño Alfredo Hawit recibiría $950 mil y el salvadoreño Reinaldo Vásquez $360 mil.

En mayo, la jueza Pamela Chen, la misma que lleva el caso de Li, anuló dos sentencias involucradas en este mismo expediente, la del empresario argentino Hernán López y la de la empresa Full Play, condenados también por recibir sobornos.

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La diferencia en ese caso y por la que el DOJ no se opuso es que a ellos no se les devolvió dinero, solo se borraron sus antecedentes penales.