Esta es la persona que acompañaría a Paulo Wanchope en su regreso al banquillo del Herediano

Paulo Wanchope volverá a dirigir al Herediano, noticia que La Teja pudo verificar y que el cuadro florense haría oficial en las próximas horas, aunque hay otra noticia relacionada con el técnico.

Carlos Villalobos llegará junto a Paulo Wanchope al Herediano como su asistente. (Facebook Saprissa/Facebook Saprissa)

La Teja confirmó que Chope no volvería solo al Team, sino que lo haría junto a Carlos Villalobos, quien lo acompañó como preparador físico el año pasado en el Saprissa.

La novedad es que Villalobos llegará como el asistente técnico de Chope, no como preparador físico, dado que el club no piensa mover a Manuel Víquez de ese puesto, quien regresó a la institución hace ocho meses como cabeza del departamento físico.

Víquez ha trabajado por muchos años con los florenses y se fue un tiempo a trabajar en Letonia con el FK Auda y luego volvió a la que es su casa.

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En el área de preparación física también está Óscar Esteban Granados, por lo que Villalobos en esta ocasión se desempeñará como la mano derecha de Paulo, su asistente y persona de confianza.

El plantel del Herediano volverá a Costa Rica este miércoles a las 6:50 p. m. y será hasta entonces cuando den declaraciones al respecto de su nuevo técnico.

Jafet Soto, presidente florense, indicó en conferencia de prensa únicamente que estaban trabajando en la elección del cuerpo técnico.

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Las conversaciones con Chope venían de días atrás y llegaron a un acuerdo este martes.