¡Están advertidos! Delantero del Saprissa afirma ir por el goleo del campeonato

Orlando Sinclair anotó en el partido ante Herediano de este sábado. (Rafael Pacheco Granados)

Una de las figuras que demostró buen toque y definición este sábado en los 90 Minutos por la vida fue el saprissista Orlando Sinclair al marcar un gol y anotar su shoot out.

El atacante morado le anotó al Herediano en la última jugada de su encuentro y posteriormente en los shoot outs se jaló un lujo con un bañito a Bryan Segura.

Para el jugador, este año apunta a ser el suyo, pelea por ser titular en Saprissa y busca figurar en la tabla de goleadores.

“La verdad me siento muy bien, especialmente en lo físico, ya estoy totalmente recuperado de la lesión que tuve. Estoy muy enfocado en este año en hacer las cosas muy bien, quiero consolidarme de una vez por todas en Saprissa.

“Por ahí me ha costado un poco, no siempre he jugado, pero creo que ya tengo suficiente experiencia. Por eso digo que ya tengo que consolidarme y eso es lo que estoy apuntando”, comentó ante consulta de La Teja sobre cómo ve su 2023.

Orlando tiene 24 años y él es el primero en decir que es la edad para que reviente. En sus palabras se nota seguridad y confianza.

“Es una suma de todo, quiero mejorar en términos generales, sé que puedo hacerlo, la consigna siempre es ayudar al equipo. He trabajado en mejorar la definición y en mi seguridad”.

Orlando marcó uno de los goles más importantes del título 37 de Saprissa en la final ante Herediano; por eso apunta a seguir cada vez mejor. No se pone una meta de anotaciones, solo quiere ser protagonista.

“Quiero mejorar mis números anteriores, pero pelear por el goleo sí es una meta que me he puesto. La confianza siempre la he tenido, tal vez no he contado siempre con los minutos que hubiera querido, pero eso se da con el tiempo”, finalizó el atacante.

La promesa está hecha, de su lado está por verse si en los próximos meses se mete en el ranking que espera pelear.