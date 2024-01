Estas son las condiciones que puso Grecia para negociar con Alajuelense por Fernando Lesme

Javier San Román, dueño y técnico del Municipal Grecia fue claro sobre las condiciones para negociar por Fernando Lesme. Foto: Prensa Grecia

En el Municipal Grecia tienen muy claro que Alajuelense va por Fernando Lesme, jugador que es ficha griega hasta el 2026, pero también tienen muy claro que no se lo van a regalar.

Javier San Román, dueño y técnico de los Panteras, comentó detalles de la negociación que tiene con los manudos y el presidente Joseph Joseph, pero fue muy enfático en las condiciones que aceptó para sentarse a hablar por el atacante paraguayo.

“Yo traje a Lesme, número uno para que rindiera y deportivamente nos diera algún resultado y dos para que si resultaba tuviera una vitrina al gran fútbol.

“En este fútbol (Costa Rica) los equipos grande quieren como aplastar al chico, que le damos tanto a Grecia por Lesme y listo y así se maneja la gente de mandos medios y altos de la Liga. Yo estoy abierto a tener un diálogo frontal con don Joseph, llegó una oferta que ha ido caminando, pero yo no estoy para que mi trabajo se vaya fácil”, detalló.

San Román fue claro que él no trajo a Lesme a Costa Rica para que juegue en la Liga, Saprissa o Herediano sino tenía una perspectiva mucho mayor.

“Yo traje a Lesme para que de aquí dé otro salto, yo tengo los contactos para que juegue en México, Estados Unidos o Europa, no lo necesito, hay un precio, cuando yo traigo un jugador visualizo y le pongo un precio y con ese precio yo con gusto negocio con la Liga, Saprissa o Heredia, pero yo no me me voy a mover de mi precio porque dicen que es uno para el mercado local y otro al extranjero”

“Una mano vale lo mismo en Costa Rica o en México, o en la MLS, es un mercado global, el mercado global del fútbol y es lo que yo estoy haciendo. Con mucho gusto me sentaré a tener pláticas con don Joseph, recordar que Lesme también pertenece la mitad al Celaya y veremos”, destacó.

Fernando Lesme admitió que le gustaría jugar en Alajuelense en ocasiones pasadas. (Prensa Grecia)

San Román fue enfático que no va regalar a Lesme ni dejarse intimidar porque le saquen al jugador.

“Lo que yo pido es respeto y un trato equitativo. Yo respeto mucho a la Liga, Saprissa y Heredia, pero exijo lo mismo, ahorita a Lesme lo renovamos hasta el 2026, pero si venciera el contrato en diciembre ya le estarían diciendo ‘no firmes en mayo y en diciembre te vas conmigo’, esa yo me la sé desde que tenía doce años, porque nací con un equipo de fútbol. Sí vamos a negociar con condiciones justas y parejas, claro que sí, estoy abierto y vamos viendo qué pasa”, finalizó.