Este es el detalle que impide a Erick “Cubo” Torres jugar y no es precisamente por doping

Erick el “Cubo” Torres hubiera podido jugar en la fecha dos del torneo nacional pues la Comisión Nacional Antidopaje comunicó que no está sancionado y que se debe llevar un proceso.

Erick "Cubo" Torres no está inscrito con nadie.

Cualquiera creería que esa situación le abre las puertas de par en par al Cubo para que pueda jugar, sin embargo, existe un asunto que se lo impide.

Guanacasteca juega este martes contra Cartaginés, a las 8 de la noche en el Fello Meza, mientras que el Team lo hará el miércoles en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, a las 8 de la noche.

Según nos explicó el presidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca, Jorge Arias, el Cubo no puede jugar con Guanacasteca porque fue desinscrito, mientras que no lo puede hacer con el Herediano porque no lo ha inscrito. Es decir, el Cubo no está inscrito con ningún equipo actualmente.

LEA MÁS: Presidente de Guanacasteca adelanta qué harán en el caso de Erick “Cubo” Torres

Ante la nueva noticia, las dirigencias de Herediano y Guanacasteca se sentarán a conversar este mismo lunes, según dijo Arias, para definir qué va a pasar con el jugador.

Esto porque el Team podría jugársela, es decir, inscribirlo y utilizarlo algunos partidos mientras espera el desenlace, pero si los florenses deciden no tomarlo en cuenta, en Guanacaste lo podrían inscribir de vuelta, ya que el periodo para incluir futbolistas concluye el 31 de enero.

“Tengo que hablar con ellos para ver qué se define del tema contractual, pero nos hemos enfocado más en ver cómo le ayudamos a Erick y apoyarlo, para que esté tranquilo”, explció Arias.

Torres dio positivo en una prueba que se efectuó el pasado 15 de noviembre, cuando jugaba con la ADG.

En esa fecha, Guanacasteca recibió precisamente al Herediano y el juego terminó 1 a 0, favorable a los rojiamarillos. El delantero mexicano se expone a una sanción que puede ir desde los ocho meses, hasta los dos años.

“Al deportista se le informó del resultado del análisis de su muestra de orina remitido por el laboratorio y se le solicitó rendir explicaciones por escrito a esta Comisión, para lo cual se le concedió un plazo de siete días naturales después de su notificación, el cual vence este viernes 19 de enero del 2024, en cumplimiento de la garantía del debido proceso constitucional y de conformidad con el Estándar Internacional de Gestión de Resultados de la AMA vigente”, dice el comunicado de la Comisión Antidopaje.

“A la fecha, el atleta no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de su disciplina deportiva”, añade el documento.

En otro comunicado de prensa, la ADG ratifica que apoyarán al jugador pero mencionan que el club no ha sido notificado. Expresan que harán una investigación de las circunstancias del caso.

“Daremos todo el apoyo a Erick en esta difícil situación en la que se encuentra, esperando una pronta solución y la vuelta del futbolista mexicano a los terrenos de juego”, dice el comunicado.