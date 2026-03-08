Este es el equipo KN1 que Keylor Navas está puliendo para competir en motocross

El equipo KN1, impulsado por Keylor Navas, está afinando detalles para competir en el Campeonato Nacional de Motocross 2026, que se iniciará este mes de marzo.

La presentación oficial del proyecto se realizó este sábado durante una conferencia de prensa en El Moro, en Lindora, donde se dieron a conocer los planes del equipo para la nueva temporada.

El portero llegó acompañado por su esposa, Andrea Salas, y ambos compartieron su entusiasmo por el crecimiento de esta iniciativa deportiva, que cuenta con una alianza comercial con el BAC y busca impulsar a jóvenes pilotos.

Keylor Navas llegó al evento acompañado por su esposa, Andrea Salas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante el evento, La Teja consultó a Navas sobre los valores que le gustaría que formen parte del ADN de los integrantes de KN1.

“Siempre trato de que ellos puedan ver que hay un Dios que es el único que nos puede decir que no. Es muy importante ser siempre competitivo.

“Creo que cuando uno tiene una mentalidad en la que sabe que el único que pone los límites es Dios, entonces con trabajo, con humildad y con esfuerzo siempre se puede conseguir cualquier cosa”, respondió Keylor.

La pareja habló de lo que significa este proyecto para ellos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nuevos pilotos para la temporada

En la conferencia también se presentaron los nuevos integrantes del equipo: Tiago Martung y Brandon Alvarado.

Ellos se suman a Ignacio Galva, Rodrigo Chavarría, Elías Chavarría, Fabio Prado y Abraham Alfaro, quienes formaron parte del inicio de este proyecto hace aproximadamente un año.

Los siete pilotos del equipo KN1 tienen entre 6 y 19 años y competirán en categorías que van desde 50cc hasta MX1, lo que consolida una plataforma deportiva para el desarrollo de talentos en distintas etapas.

Las motos de Keylor Navas llevan su marca y estilo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una visión internacional

Andrea Salas destacó que el objetivo del proyecto no solo es competir a nivel nacional, sino también impulsar a los pilotos hacia escenarios internacionales.

“Quería decirles que, si tuviera que expresarles mi experiencia en el motocross y lo que me han enseñado estos muchachos y sus familias, es que si en la vida nos caemos, nos levantamos con fuerza, alzamos la cabeza y volvemos al rumbo del camino de la vida”, recalcó Andrea.

El evento fue conducido por el periodista Gustavo López y contó con la presencia de distintos medios de comunicación.