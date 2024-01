Este es el jugador del Cartaginés que más desea derrotar a Saprissa

Este domingo a las 4 de la tarde, Saprissa recibe al Cartaginés en el estadio Nacional y hay un jugador brumoso con un enorme deseo de derrotar a los morados.

Se trata de Víctor Murillo, quien se sintió responsable de la derrota del Cartaginés ante Guanacasteca, el miércoles pasado, en el estadio Fello Meza y desde que el árbitro pitó el final del partido contra los pamperos está esperando el partido ante Saprissa para redimirse.

Victor Murillo, Cartaginés

Víctor Murillo se sintió responsable por la derrota del Cartaginés ante Guanacasteca. (Franklin Arroyo)

El error que cometió Murillo, un penal sobre Randy Vega, significó el segundo gol de los pamperos en el juego que perdieron 2 a 1, y eso lo hizo pasar una mala noche. Incluso, todavía se siente mal.

“Uno no tiene margen de error en esto, fue una equivocación en el área, fue penal y chao. Cuando terminó el juego se me acercaron Allen Guevara y Marcel Hernández y me dijeron ‘Muri, todos nos equivocamos’, porque me dolió mucho, aún me duele. Tanto esfuerzo, tanto buen fútbol que se hizo, tanto jugar bien, porque hicimos buen fútbol y sentí que yo estaba jugando bien, para no ganar”.

La situación no fue fácil para Víctor, quien sintió las buenas vibras que le dio el camerino, pues realmente sintió que todo se echó a perder por esa acción.

“Me sentía mal por el grupo, entonces fue cuando me dijeron ‘vamos a ganar el domingo, no pasa nada’. Echaron buenas vibras para que levantara cabeza, yo puedo ver a los ojos a todos porque siempre me esfuerzo y lucho”, expresó.

“Lo bueno del camerino es que sabe levantar a las personas cuando se caen para salir adelante y el partido contra Saprissa estoy deseando que llegue para ir a dar la mejor versión y ganar, que es lo que tanto quiero con el Cartaginés”, añadió Murillo, algo conmovido en conferencia.

Cartaginés necesita que todos lleguen en buena sintonía para poder superar a Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

La falta que cometió a Vega la tiene muy fresca en su mente y dice que echó para su saco y procurará que no le vuelva a pasar.

“De esos errores se aprende, no pude ni dormir por ese penal, la verdad, he pensado mucho, he analizado y visto ese video y no hay que tirar el pie, esas ganas de quitar la pelota, de hacer las cosas bien... pero tuve un fallo. Lo acepto, fue un error mío y perdimos por mi penal. Toca mejorar, ya se que en la próxima jugada no se puede tirar el pie”, añadió Murillo, uno de los hombres históricos del equipo, pues fue de los campeones del 2022, luego de casi 81 años sin alzar un título nacional.

Murillo reconoce que, aunque aprendió y está dolido, sabe que si vuelve a cometer un error así, no juega más, pero agradece al técnico Mario García por la fórmula de trabajo y las enseñanzas que les deja, sobre todo a la hora de tomar decisiones.

Incluso, confesó que el entrenador habló con él y le dijo cómo manejar ese tipo de jugadas. “No se fija tanto en el error, sino en qué hacer para no equivocarse”.

Por eso, espera con tantas ansias el partido contra Saprissa, para mostrar su mejor versión, redimirse y ganar otra vez con su amado club.