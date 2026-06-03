Este es el plan de la familia de Kenay Myrie para ayudarlo en su adaptación en Dinamarca

Kenay Myrie está en su primera experiencia en el fútbol internacional luego de un gran paso por el Deportivo Saprissa, que lo catapultó hasta Dinamarca para ser fichado por un grande de ese país como lo es el FC Copenhagen.

Su tío, Dave Myrie, habló con La Teja para explicar cómo ha sido la experiencia de su sobrino, quien es muy joven y está en su primera estancia en el ámbito internacional.

Kenay juega actualmente en Dinamarca (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo, como tío de Kenay, me siento muy contento y agradecido con Dios por darle esa gran oportunidad a él de ser legionario, y en una gran institución como lo es el Copenhagen.

“Creo que estos meses que ha estado allá se ha ido adaptando, ha tenido sus partidos jugados y lo ha hecho de buena manera, aunque tuvo una lesión, pero ya volvió. Esta temporada es como para adaptarse, pero ya en la próxima debería irle mejor”, afirmó Dave a La Teja.

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El tío de Kenay explicó qué ha hecho la familia para intentar acoplarlo en este proceso y la especie de plan que han realizado en conjunto para apoyarlo y que su estancia en Dinamarca sea lo mejor posible y esté adaptado lo más rápido que se pueda.

“Uno sabe que cuando uno está fuera del país es un poco más complicado estar solo, pero gracias a Dios, ha tenido la oportunidad de estar con la madre y, de vez en cuando, con el padre, y también con la novia. Entonces está adaptándose”.

Dave es el tío de Kenay

“No se ha quedado solo, es un tiempo de adaptación en el que se trata de llevarlo de la mejor forma. Entonces por ahí estamos muy contentos porque lo que he hablado con él, me dice que las cosas van de buena manera y se está adaptando muy bien para agarrar estas experiencias de la mejor manera”, explicó Dave.

El tío del exjugador del Saprissa comentó que, para que él se sienta mejor y acompañado, pasan viajando los familiares hasta Dinamarca.

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“Están constantemente viajando, entonces ahí de vez en cuando se queda un mes la mamá y después el padre otro mes y así. La novia también fue hace poco, pero exactamente se van turnando para que él no esté solo porque es un tema de adaptación. Eso es bueno y así lo puede hacer de la mejor manera”, señaló.

Kenay salió del Monstruo luego de disputar el Apertura 2025, en el que salió subcampeón con Saprissa tras perder la final ante Alajuelense en el Morera Soto en un compromiso que, pese a caer ante el máximo rival, Myrie se despidió del club con un magistral golazo de chilena, que en ese momento significó el empate en dicha serie ante los manudos, aunque al final terminaron derrotados.