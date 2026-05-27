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Este es el platal que podría costar reparar el carro de Alejandro Bran tras balacera

Según las imágenes, el carro de Alejandro Bran habría sufrido daños en sus puertas por las balas

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Por Yerlin Gómez Izaguirre y Yenci Aguilar Arroyo

Tras el sonado caso de Alejandro Bran, donde su vehículo habría salido baleado en San Pedro frente a la Soda Yoguis, el tema continúa generando conversación dentro y fuera del entorno futbolístico.

Las puertas dañadas tienen un elevado precio

Con el objetivo de conocer cuánto costaría reparar parte de los daños sufridos por el vehículo, La Teja consultó a Grupo Purdy sobre el valor de las puertas afectadas durante el incidente.

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La empresa confirmó que las dos puertas dañadas tendrían un costo aproximado de un millón quinientos dieciséis mil colones y que, además, existe disponibilidad inmediata para obtener las piezas con la agencia.

Carro de Alejandro Bran
Así quedó el carro de Alejandro Bran. (cortesía/cortesia)

Sin embargo, el monto final de la reparación podría variar en caso de que el futbolista cuente con una póliza del INS o con cobertura de otra entidad aseguradora, parte del gasto podría ser asumido por el seguro.

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A esto también se le debe sumar el costo de mano de obra, pintura, instalación y cualquier otro arreglo adicional que sea necesario realizar al vehículo tras el incidente ocurrido en San Pedro.

Este medio consultó a Hans Jiménez, propietario del taller mecánico Jiménez, por el eventual costo de una instalación de una puerta.

El experto comentó que en esto hay varios temas a tomar en cuenta, que va más allá de quitar y poner la puerta de un vehículo.

“Los carros modernos tienen varios módulos o computadoras, que tienen que ver con el tema de vidrios, aire acondicionado, dirección asistida, el cierre central y hay que hacer la programación de esos elementos.

“No es sólo cambiar la puerta, es programar y si no se hacen los procedimientos adecuados, no te bajan los vidrios, no te cierra la puerta, es un tema de armar componentes”, dijo.

Según Jiménez, si es solo colocar la puerta, esto no demora más de una hora y se puede cobrar entre 25 y 35 mil colones, pero si hay que colocar todos los elementos, para que la puerta funcione bien, se puede cobrar entre ₡100 mil y hasta los ₡250 mil.

Alajuelense vs. Saprissa
Alejandro Bran fue separado de Alajuelense y de la Selección Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Detalles del vehículo

El automóvil involucrado corresponde a un Toyota Fortuner blanco modelo 2024, un vehículo todoterreno de cuatro puertas que pertenece al ahora exjugador de Alajuelense.

Según distintas páginas especializadas en venta de automóviles usados, el valor de este modelo ronda entre los 24 y 26 millones de colones.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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