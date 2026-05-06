Esteban Granados cuenta cómo ha sido su vida en una faceta que no todos conocen, la de preparador físico

Óscar Esteban Granados tuvo un buen paso como futbolista, destacando en el Cartaginés, pero sobre todo en el Club Sport Herediano, sumado a ser mundialista en la histórica gesta de Brasil en el año 2014, con la Selección Nacional de Costa Rica, llegando hasta los cuartos de final.

Después de ganar 10 títulos con los rojiamarillos y colgar los tacos de manera profesional, a diferencia de la mayoría que buscan dedicarse a ser entrenadores, directivos o comentaristas, el exvolante decidió convertirse en preparador físico, cumpliendo actualmente ese rol en el equipo del argentino José Giacone, que está cerca de avanzar a la final del torneo.

Óscar Esteban Granados ganó 10 títulos con el Herediano.

El momento en que le entró el gusanito por esa profesión

Esteban Granados habló con La Teja para tocar esa otra fase de su vida profesional que muchos no conocen, ya que lo recuerdan más como aquel mediocampista todoterreno dentro del verde y alzando trofeos de monarca tico.

“Exactamente fue cuando yo tenía 30 años, que ya deseaba volver a estudiar, ya que siempre me había gustado mucho la preparación física y yo conversaba mucho con el preparador cuando era jugador”, relató.

“Ahí empecé a estudiar una carrera que dura alrededor de tres años; yo la terminé sacando en seis por un tema de tiempo, por el tema del fútbol, pero gracias a Dios, cuando me retiré, ya tenía el título de Educación Física, lo cual me da pie para seguir estudiando lo de la preparación física y, gracias a Dios, he estudiado bastante, tengo la licencia de PF en Costa Rica, la de Conmebol, entonces he tenido alguna etapa de bastante aprendizaje”, mencionó.

Esteban ha pasado por diversos procesos desde las inferiores del club hasta ahora que es parte del primer equipo

“En la liga menor ha sido bastante buena la experiencia para mí a nivel de trabajo, y ahora como asistente de preparación física, con el uno que es Manuel Víquez, me toca el tema del GPS, de los datos y analizar cargas de jugadores, que eso también pude estudiarlo”, explicó Óscar a La Teja.

Granados asegura que Heredia ha sido una total bendición para su vida (Alonso Tenorio)

El agradecimiento con el Herediano por apoyarlo en este proceso

El exjugador fue claro en agradecerle al conjunto florense por apoyarlo en su carrera como preparador físico.

“Siempre lo he dicho, el Herediano es una bendición para mi carrera, para mi futuro, para mi vida entera. Gracias a Dios, con Jafet siempre he dicho que, tanto él como Aquíl Alí, son unos padres para mí; siempre me han ayudado, me han apoyado estando en las buenas y en las malas”, acotó.

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“Lo menos que yo puedo hacer es retribuirles todo el trabajo que he ganado con la experiencia en todo este tiempo; entonces, bueno, la verdad, voy liderando liga menor en la preparación física, seguir asistiendo en la primera división, que ha sido muy bueno para mí”, aseguró Esteban Granados.

Sobre si en algún momento le surgieron las ganas de ser técnico

Muchos exjugadores se dedican a los banquillos y es por eso que le consultamos a Esteban sobre eso, pero él la tenía muy clara.

“Vieras que cuando era futbolista y se decía que el fútbol se disfruta, para mí no, es mucho el estrés, más cuando era un Herediano que estaba en finales y era campeón o perdíamos finales, íbamos a la Concacaf y siempre era un estrés”.

Esteban fue capitán del Herediano en su momento como jugador (Luis Navarro)

“Ahora me decidí por ser perparador físico porque quiero preparar a los jugadores para ser fuertes, ágiles y rápidos, ser entrenador requiere que tenga la misma carga de estrés y, la verdad, creo que no estoy para estresarme más”, afirmó el exmediocampista del Team.

Su futuro como preparador físico

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El exfutbolista no para de soñar en grande y no descarta en el futuro tener un negocio propio relacionado con esta profesión; sin embargo, su enfoque con los rojiamarillos es total en el presente.

“Hoy por hoy estoy con el Herediano al 100 por ciento, creo que en Herediano no tengo días libres; de lunes a domingo estoy trabajando, ya sea con la primera o sino con la liga menor. Entonces, en un futuro me gustaría tener algo, pero no lo he pensado, hoy en día estoy enfocado completamente con el Herediano”, sentenció el exjugador profesional de fútbol sobre su carrera y esa fase que muchos no conocían al respecto.