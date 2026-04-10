Esto dice equipo de fútbol amputado tras detención de su capitán como sospechoso de estar ligado al Cartel de Sinaloa

Un conocido jugador del fútbol nacional de amputados fue detenido este jueves como sospechoso de colaborar con el cartel de Sinaloa, pues, en apariencia, habría participado en labores de logística para apoyar el viaje de narcoavionetas de esa agrupación criminal.

Se trata de un hombre apellidado Varela Ugalde, quien fue detenido en Esparza. Ugalde fue seleccionado nacional y actualmente es el capitán del equipo Puntarenas FC, de la liga de fútbol de amputados.

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Tras la detención del jugador, dicho equipo usó su cuenta de Facebook para referirse a lo sucedido, publicando un mensaje en el que muestran todo su apoyo a Varela y niegan que este pueda estar relacionado con los hechos por los que se le investiga.

“Hoy nuestro capitán está pasando por una situación muy difícil y totalmente confusa donde lo relacionan con cosas que no encajan. Sabemos que nuestro jugador se levanta en las madrugadas para hacer sus jugos y preparar todo para, desde temprano, salir a vender su mercadería: jugos, verduras, frutas, donde lo vemos en Esparza y Puntarenas siempre estacionado”.

El jugador fue detenido este jueves en Esparza. Foto Facebook. (FAcebook/El jugador fue detenido este jueves en Esparza. Foto Facebook.)

En dicha publicación, el equipo destacó que tiene muy claro quién es Varela y aseguraron que se encuentran con él y su familia en este momento complicado que están viviendo.

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“Nuestro capitán siempre desde las 4 a.m. se levantaba para hacer sus funciones, para tener todo listo para poder llevar el sustento a su hogar. Fuerzas capi estamos contigo, somos una sola familia y te esperamos, esto pronto se resolverá”.

Varela fue detenido junto a otros dos hombres apellidados Arias Morera y Morales Grijalba, quienes también son investigados por los mismos hechos.

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“Según las investigaciones, estos sujetos colaboraban en aspectos logísticos de seguridad y combustible para que avionetas fueran cargadas con cocaína rumbo a México y Estados Unidos”, indicó Seguridad Pública.

El jugador actualmente se ganaba la vida como verdulero y contaba con un camión para esa labor.

De forma preliminar se habla de que este, en apariencia, habría usado ese camión para trasladar pichingas con combustible, las cuales eran usadas para abastecer las avionetas narco.