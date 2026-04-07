Evaristo Coronado es claro sobre lo que tiene que hacer Saprissa con Mariano Torres

En Saprissa hay jugadores que finalizan contrato al terminar este torneo, como Mariano Torres y Marvin Loría; ante esto, Evaristo Coronado analizó el futuro de las mencionadas fichas tibaseños.

En el caso del capitán morado, Mariano Torres acaba su ligamen al finalizar el certamen actual y ante esto Coronado opinó sobre el futuro del argentino.

Evaristo Coronado no duda en pedir la renovación de Mariano Torres (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Si Medford y los entrenadores antes de Hernán lo han tenido de titular, están viendo que está produciendo asistencias, goles, entonces yo lo renovaría, pero a lo interno ellos van haciendo sus mediciones, conversar con el jugador y ahí toman sus decisiones, pero a la distancia no quitaría a alguien que es un líder, que cuando el partido está complicado pide la bola”, aseguró.

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En el caso de Marvin Loría, quien ha sido muy cuestionado por la hinchada tibaseña, Coronado tuvo más reservas.

“Marvin es un gran jugador, técnicamente tiene muchas condiciones, solo que en mi caso, estoy a la distancia y no puedo opinar de alguien que no estoy viendo y no sé si es por determinación técnica, si ha estado con lesiones; no puedo opinar por alguien que no lo estoy viendo, si fuera que juega regular y no da un pase gol ni sostuvo la bola. Sé que tiene grandes capacidades, pero es muy poco lo que le he visto”, acotó.

Marvin Loría acaba contrato con Saprissa en junio (Rafael Pacheco Granados)

Sobre la renovación por dos años de Jorkaeff Azofeifa, quien ha sido muy cuestionado por la grada morada, el exgoleador se pronunció.

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“Aclaro que mis comentarios son sin conocimiento de causa, pero él ha tenido crecimiento. Es difícil abrirse campo por delante de jugadores con más trayectoria; físicamente tiene condiciones, centra mejor, es decir, que está trabajando y eso es importante y quizás si se le sigue dando oportunidad, puede tener un buen crecimiento. Creo que el carácter de él no es el mejor, pero se ha estado esforzando para enfrentar, hacer centros, subir, algo que antes era esporádico, y eso es carácter; él se ha aplicado e hizo bien las cosas, incluso más se le puede sacar. Los dos años creo que sí están bien”, concluyó.