Ex sicólogo de la Selección de Costa Rica confiesa cómo Keylor Navas le cambió la vida

Felipe Camacho (el que porta la gorra) dijo maravillas del guardameta nacional. (Jose Cordero)

El ex sicólogo de la Selección de Costa Rica, Felipe Camacho, reveló en una entrevista en un programa radial en Colombia como el guardameta Keylor Navas le cambió la vida mientras trabajaba con la tricolor, y que se convirtió en un detalle que siempre le agradecerá al tico.

Camacho estuvo como invitado en el programa Habla Deportes, de la emisora Radio Cultural Uniautónoma, en la ciudad Barranquilla, hablando sobre la motivación en los deportistas. En una parte de la conversación citó al jugador español Sergio Ramos, y los panelistas al notar la forma en como el sicólogo hablaba de él, le preguntaron cómo lo conoció, y ahí fue cuando Keylor entró en escena.

“El año pasado tuve la fortuna, y me siento muy bendecido porque es al único que le ha pasado esto, que estaba con la Selección de Costa Rica y un día Keylor Navas me llamó y me dijo que quería llevarme a trabajar conmigo de forma personalizada, para que yo conociera cómo son las cosas en su equipo, que conociera a muchos de sus compañeros y trabaje con muchos de ellos.

“A mí ese viaje me cambió la vida, porque tuve la dicha de estar 15 a 20 días allá. Siempre estuve trabajando en el fútbol profesional colombiano, pero jamás me imaginé estar en el Paris Saint-Germain cuando estaban Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé”, detalló Camacho.

Incluso, hasta contó cómo Navas está a favor de su teoría sobre el hecho de que los motivadores aportan poco en la preparación de un futbolista.

“Es más, cuando llego a Costa Rica y tengo la fortuna de trabajar con un jugador como Keylor Navas, quien ha estado en los clubes más grandes de Europa y ha ganado todo, él me dijo lo mismo, los motivadores no le hace bien al fútbol ni a los jugadores”, finalizó.