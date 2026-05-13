Excampeón con José Giacone revela detalles de su exitoso sello y vaticina una sorpresa en su juego en el Saprissa

José Giacone es un técnico que con su fórmula ha sido exitoso, tanto en el fútbol nacional como fuera de nuestras fronteras, y ahora está a las puertas de conseguir el que sería su tercer campeonato nacional en Costa Rica y segundo con el Herediano, en la final ante el Saprissa que dará inicio este miércoles en Tibás.

Su primer cetro de monarca tico lo consiguió precisamente contra su actual equipo, el Team, y ante el entrenador que tiene de rival en esta serie por la estrella 32 de los rojiamarillos, Hernán Medford.

Giacone fue campeón con Pérez Zeledón, ante Hernán Medford, en el 2017. (Rafael PACHECO GRANADOS)

En ese entonces, un solitario gol en Pérez Zeledón en la ida y un empate sin goles en el Rosabal Cordero hicieron que Giacone y los generaleños hicieran historia, logrando su primera estrella de campeones de Costa Rica.

Dave Myrie cuenta detalles del éxito de Giacone en los banquillos

En La Teja hablamos con Dave Myrie, un jugador de aquel combinado del sur que logró hacer historia contra Medford.

“Cuando yo estaba con Giacone en Pérez Zeledón, el equipo estuvo bien por la unión que teníamos y a mitad de torneo el equipo ya empezó a carburar, cuando llegamos a las finales, el equipo ya estaba con esa convicción de ser campeón y Giacone ayudó bastante. Es un entrenador que estudia mucho a los rivales, trabaja la táctica fija y le da esa convicción al jugador de lograr los objetivos”, dijo Myrie.

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El exlateral, que jugó con el Herediano y también con Saprissa en su momento, contó lo estudiado que es José para ser exitoso.

“Había varios que fuimos campeones antes, entonces creo que al tener jugadores que saben ser campeones, le transmiten eso a los demás para conseguir ese objetivo y en esos momentos Giacone utilizó bien las piezas. Es un técnico que tácticamente trabaja muy bien y le da esa convicción al jugador de que se pueden alcanzar los objetivos, pese a que digan que él es muy defensivo, ya que trabaja mucho la defensa sosteniendo el cero atrás, él es muy estudiado y en ese año se nos dieron las cosas para hacer historia”, acotó.

Dave Myrie fue campeón con Giacone ante Hernán Medford (Rafael PACHECO GRANADOS)

Cuando quedaron campeones en el Rosabal Cordero ante el Heredia de Medford, Myrie contó lo que les dijo Giacone.

“Nos felicitó a todos y nos transmitió esa emoción de hacer historia con Pérez Zeledón, él lo que transmitió es alegría y que se hizo el trabajo como él quería, que por eso fue que se dieron las cosas”, expresó.

Con respecto a esa serie, Myrie contó detalles que se decían de tener a Hernán Medford al frente.

“En ese momento no se tocó tanto el tema, ya que sabíamos que Hernán es un entrenador de los más ganadores y tenía un gran equipo en ese momento; ahí tocábamos mucho el aspecto táctico para estar muy concentrados, porque cualquier mínimo detalle podía traerse abajo el trabajo realizado. Entonces, en esos partidos entramos muy concentrados y emocionalmente muy bien para no salirse del partido”, mencionó.

Giacone podría sorprender en Tibás

Dave Myrie considera que este miércoles Giacone podría dar una sorpresa con su planteamiento en la Cueva.

Giacone le otorgó a Pérez su única estrella, en el 2017. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Son finales y el objetivo, me imagino, es sacar algo bueno del Saprissa; no creo que jueguen tan defensivos por tener grandes jugadores y, si uno se pone a pensar, Saprissa tiene bajas de mucho peso, entonces veo que va a ser un juego de tú a tú”.

“No me sorprendería que no sea tan defensivo. Por las bajas de Mariano y Fidel, que son jugadores importantes, yo personalmente pienso que no van a jugar tan defensivo”, opinó.

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Sobre su favorito para esta final, el exlateral ve por muy poco y por un factor específico a Heredia, con José Giacone, como monarca.

“Saprissa con su peso y por tener más títulos, y al estar en casa este miércoles, puede ser favorito, pero Heredia ha ganado muchos cetros en estos años y jugado muchas finales; ambos son muy fuertes, pero al tener Herediano la doble final es un puntito a favor, pero los dos son grandes equipos que cualquiera podría ganar”, sentenció.

Tras estar en ambas instituciones, Myrie contó si apoya a uno o al otro equipo para esta final entre el Team y el Monstruo.

“En Heredia quedé varias veces campeón; en Saprissa no se dieron las cosas, soy agradecido con ambos equipos y que gane el mejor, no tengo preferencias”, concluyó.