Exfigura del Saprissa atizó la hoguera al comentar opinión de Jefferson Brenes sobre el racismo

Erick Lonis con sus comentarios en redes sociales genera choque de opiniones entre sus seguidores. (Albert Marín)

La opinión de Jefferson Brenes sobre el racismo, tras el juego del Deportivo Saprissa ante el Municipal Grecia de este jueves, generó muchos comentarios en redes sociales, ya que una exfigura morada habló sobre el tema y generó un debate entre sus seguidores.

Hablamos del exportero Erick Lonis que en un posteo de Instagram hizo un extenso comentario y como fotografía puso un pantallazo de una nota de La Teja sobre el tema.

Lonis respaldó la posición de Brenes y espera que los jugadores dejen esas acciones a un lado y se dediquen a jugar.

“Los jugadores de fútbol deberían respetar los códigos, lo que pasa en la cancha se resuelve ahí, en Asojupro o con los capitanes de los equipos, pero salir a decir que me insultaron por esto, por aquello o que el árbitro me dijo esto, es una majadería”, agregó Erick en una parte de su opinión.

Su punto de vista sobre el tema generó una gran cantidad de comentarios, unos a favor como el caso de José Andrés Arias que le puso “¡Mejor no se podía decir! Que lloradera la de los futbolistas hoy en día..” o Amanda Vargas que escribió: “Bien dicho, ¡De acuerdo! ¡A jugar más y a llorar menos! Lamentablemente los insultos de cualquier tipo son una realidad y no se van a ir, todo se queda en la cancha y el que no tenga la capacidad de entender eso que mejor se dedique a otra cosa”.

También se vieron otras respuestas en contra como la de Víctor Hugo Arce que agregó: “Muy fácil decirlo así, porque si se lo permites a un jugador de fútbol en cancha, pero cuando sea todo el estadio ¿seguirás pensando igual?”. Diego Chacón, por su parte escribió: “¿Supongo que todo eso lo dice por Javon East?”.