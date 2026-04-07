Exfiguras de Alajuelense dan su veredicto sobre el levantamiento del castigo de Alejandro Bran

Alejandro Bran volvió este pasado domingo a jugar con Alajuelense en el empate ante Guadalupe tras la gran polémica en que fue detenido por unos minutos por la Policía por escándalos hechos en el condominio donde vive, aparentemente bajo los efectos de alcohol.

Bran fue castigado y estuvo entrenando con las ligas menores liguistas por varios días, además de perderse el juego ante Herediano y caerse de la convocatoria de Fernando Batista con la Selección Nacional para los duelos en Turquía ante Jordania e Irán.

Bran volvió a jugar ante Guadalupe (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Exfiguras manudas opinan sobre la situación de Bran y su levantamiento del castigo

En La Teja hablamos con un hombre que conoce muy bien a Óscar Ramírez, como lo es Armando Alonso, quien opinó sobre el regreso de Bran a la titularidad tras todo el escándalo.

“Creo que Óscar ya habló con él. Es una persona que va más allá de solo fútbol; él tiene familia y futuro. Tal vez lo de Bran, sin conocerlo bien, puede ser una enfermedad, entonces creo que todo eso juega. Óscar va más allá con el jugador, y yo creo que él lo ve más de la parte de futuro; Bran es joven y me parece que por ahí Óscar está pensando en ayudarle y tal vez debe haber un compromiso de por medio en tener que buscar ayuda profesional”, acotó.

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“Hoy en día es muy difícil, estando fuera, saber lo que viven las personas. Antes había mucho fiestero; hoy en día el fútbol es muy profesional, hoy va mucho por lo que cada persona quiera lograr. Al que anda en eso no le va a alcanzar, ya que el fútbol es demasiado competitivo", dijo Alonso.

Armando Alonso opinó sobre la situación de Bran

Armando opinó sobre el ejemplo que se da con Bran dejando pasar una situación como esta en el equipo.

“Creo que los jugadores y los que van creciendo deben tomar las mejores decisiones y eso no es un buen ejemplo. Vea a Bran, fuera de la Selección, mal ambiente; entonces los que están atrás no deberían embarrarse de algo que usted como jugador va a querer que sea diferente, es un ejemplo de lo que no se debe hacer”.

El exfutbolista Paul Mayorga fue otro que habló con La Teja al respecto de su parecer con lo sucedido con Bran y el castigo liguista.

Paul Mayorga otorgó su criterio sobre la situación de Bran (Archivo GN)

“Creo que en la historia de Alajuela lo han manejado mal; es un tema en el que el equipo debe manejarlo en conveniencia del equipo. En la Liga han pensado más en quedar bien con la opinión pública; hubo un acto que no es bien visto, pero al final de cuentas, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

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“No se analiza realmente el perjuicio o beneficio de una situación de estas dentro del equipo, juegue o no, una multa o no; se debe manejar a nivel interno, ser íntimos en eso; creo que otros equipos lo manejan así; en Alajuela toman decisiones que van contra el equipo”.

“Yo lo viví en otra época sin teléfono para hacer videos y se hacían cosas peores días antes de un juego y nadie se daba cuenta, y son figuras que fueron admiradas, pero que no estaban expuestas. Ahora hay que cuidarse más, pero se debe ser muy ecuánime y no ventilar una sanción”, aseguró.