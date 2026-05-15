Exjugador de Alajuelense vuelve al quirófano por secuelas de lesión sufrida en Costa Rica

Alberto Toril, exdelantero de Alajuelense, enfrenta nuevas consecuencias físicas derivadas de la lesión que sufrió durante su paso por el fútbol costarricense.

Actualmente en las filas del Hércules de Alicante, de la tercera división de España, el atacante confirmó que tuvo que someterse nuevamente a una intervención quirúrgica.

LEA MÁS: Ismael Rescalvo sorprendió al contar detalles poco conocidos de su vida personal

El futbolista utilizó sus redes sociales para informar sobre el procedimiento y compartir una fotografía desde el centro médico, donde inició una nueva etapa de recuperación.

Alberto Toril estuvo con Alajuelense hasta el torneo anterior. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

“Hoy comienza un nuevo proceso en mi vida. El pasado 12 de setiembre en Costa Rica tuve mi primera operación de rodilla. Hoy tuve que volver por una nueva cirugía y ponerme en las mejores manos.

“Ahora, más que nunca, mucha fe, fuerza y ganas de seguir construyendo un gran futuro. Agradezco de corazón el apoyo y las buenas energías en este proceso”, escribió el atacante.

LEA MÁS: El Tepa González revela el secreto de Herediano para no desmoronarse en la Cueva

Lesión sigue generando secuelas

De acuerdo con el medio español Información, el jugador tuvo que someterse a una artroscopia para limpiar la zona afectada del menisco lateral de la rodilla derecha.

El procedimiento es considerado poco invasivo, aunque evidencia que el futbolista todavía arrastra secuelas importantes.

En medio de la recuperación, Toril mantiene la esperanza de regresar pronto a las canchas y recuperar continuidad con el Hércules.