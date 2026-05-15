Deportes

Exjugador de Alajuelense vuelve al quirófano por secuelas de lesión sufrida en Costa Rica

Alberto Toril atraviesa un nuevo proceso médico en España

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Alberto Toril, exdelantero de Alajuelense, enfrenta nuevas consecuencias físicas derivadas de la lesión que sufrió durante su paso por el fútbol costarricense.

Actualmente en las filas del Hércules de Alicante, de la tercera división de España, el atacante confirmó que tuvo que someterse nuevamente a una intervención quirúrgica.

LEA MÁS: Ismael Rescalvo sorprendió al contar detalles poco conocidos de su vida personal

El futbolista utilizó sus redes sociales para informar sobre el procedimiento y compartir una fotografía desde el centro médico, donde inició una nueva etapa de recuperación.

02-02-2025 Estadio Nacional, San José, partido de la jornada 7 del campeonato de primera divisón entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. En la Foto: Anotación Alberto Toril y Larry Ángulo Alajuelense Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación
Alberto Toril estuvo con Alajuelense hasta el torneo anterior. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

“Hoy comienza un nuevo proceso en mi vida. El pasado 12 de setiembre en Costa Rica tuve mi primera operación de rodilla. Hoy tuve que volver por una nueva cirugía y ponerme en las mejores manos.

“Ahora, más que nunca, mucha fe, fuerza y ganas de seguir construyendo un gran futuro. Agradezco de corazón el apoyo y las buenas energías en este proceso”, escribió el atacante.

LEA MÁS: El Tepa González revela el secreto de Herediano para no desmoronarse en la Cueva

Lesión sigue generando secuelas

De acuerdo con el medio español Información, el jugador tuvo que someterse a una artroscopia para limpiar la zona afectada del menisco lateral de la rodilla derecha.

El procedimiento es considerado poco invasivo, aunque evidencia que el futbolista todavía arrastra secuelas importantes.

En medio de la recuperación, Toril mantiene la esperanza de regresar pronto a las canchas y recuperar continuidad con el Hércules.

Esta fue la imagen compartida por Alberto Toril en su cuenta de Instagram.
Esta fue la imagen compartida por Alberto Toril en su cuenta de Instagram. (Alberto Toril/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alberto TorilAlajuelenseHércules de Alicante
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.