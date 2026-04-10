Exjugadores, periodistas y entrenador nacional analizan cómo debe ser el formato del próximo torneo

El formato del próximo torneo está en boca de muchos; actualmente, el Clausura 2026 se juega con 10 equipos, mientras se analiza la posibilidad de que volvamos a 12 o hasta algunas voces piden 14 clubes en la máxima categoría.

A favor de sumar más equipos a la primera categoría

En La Teja conversamos con gente del medio futbolístico, como el exjugador y comentarista Hernán Morales.

“No sé si será por la costumbre, ya que estoy acostumbrado a 12 y me parece que es el número ideal; ahora se nos hace muy corto con 10 en este torneo y con dos equipos más, hay más partidos y jugadores. Ya 14, me da la sensación, no trabajando como se está trabajando en formación, me da la impresión, seguiremos en el vicio de tanto extranjero”.

El torneo actualmente tiene 10 equipos desde el certamen anterior (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Con 12 el formato se debe conservar a menos que sea por puntos, pero mantendría el formato pese a que no me parece lo más justo”, explicó don Hernán.

Sobre el tema del torneo de Copa y la regla de jugadores sub-21, que también se estaría analizando, el exjugador respondió.

“Criticamos la falta de constancia y cambiamos mucho, y si no son permanentes, no podemos evaluar si producen o no, pero el torneo de Copa, me da la sensación, no puede ser con tanto jugador joven y no estoy contra ellos; los jóvenes deben ganarse el derecho a ser estelares en primera división, pero eso de obligación no me da la sensación de que produzca los resultados que se quieren”.

El periodista Everardo Herrera fue otro de los que habló con La Teja para brindarnos su parecer.

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“No se resuelve la calidad con torneos largos; dejaría equipos botados y el grado de atención no se va a lograr ni en lo económico. Ahora sí, son 10; yo digo que si éramos 12, debemos volver a 12 porque 10 son pocos, pero si tenemos 12, que descienda el último y el penúltimo que juegue promoción con el subcampeón de segunda o que bajen dos y suban dos”.

Sobre el torneo de Copa y la regla de minutos sub-21, don Everardo comentó acerca de la posibilidad de que se quiten.

“El fútbol de Costa Rica no le ha dado respaldo al torneo de Copa a nivel general de medios y afición; usted tiene que sostenerlo para manejar cosas, pero en una final de Copa yo dije: ‘¿Qué sentido tiene ver a los planteles con los jugadores completos sin oportunidad para los jóvenes?’, y para eso es la Copa.

“Estoy preocupado por el movimiento de clubes, que es una irresponsabilidad, que es quitar la regla sub-21; yo he vivido esa fase para obligarlos a poner jóvenes; es mentira que los ponen por disposición propia”, dijo.

El técnico nacional Armando Rodríguez es otro al que le gustaría que el certamen nacional tenga más clubes en primera.

Cartaginés y Herediano son dos de los que están peleando por la cima junto con Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

“Entre más equipos, 12 o si no 14, sería beneficioso para promover el fútbol siempre que se condicionen ciertas cosas; nosotros no promovemos jugadores porque la mitad en un partido son extranjeros, entonces entre más equipos, mejor, pero con un cambio de formato, un torneo largo”.

“La Copa deberían regularla; también se intenta que sean jóvenes, pero es un torneo que no interesa y no ha tenido el pegue necesario. Estoy a favor de la regla, pero de 21; si no, de 18 o, a lo mucho, 19. Un jugador de 21 años no puede jugar en el alto rendimiento; no le veo sentido a 21″, explicó sobre el torneo de Copa y la regla sub-21.

A favor de mantener los 10 equipos

Rolando Fonseca es de los que les gusta la cantidad actual de clubes.

“A mí me gusta el formato de 10 porque todos los equipos compiten por algo, todos los partidos inciden en algo; si le meto el ingrediente de que los últimos dos jueguen descenso, se hace más competitivo. Ahora hay cinco equipos peleando por el cuarto lugar; antes había muchos de vacaciones”.

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“Ocupamos concentrar talento en 10 equipos, no diluirlo en 14; si no, no se vuelve competitivo. Hoy hay falta de calidad en jugadores; si no, vean los resultados en segunda y tercera”.

También fue claro sobre el torneo de Copa y la regla sub-21.

“¿Cómo quieren una regla para jóvenes cuando no están jugando nada? No es que no haya formación, no, es que no hay competencia; que hagan un torneo oficial con 30 equipos y que jueguen año calendario para que compitan y tener jugadores preparados”, acotó.

El director de La Teja, Felipe Arrieta, participó en esta dinámica y afirma sentirse a gusto con 10 equipos.

“Los torneos que se han jugado con diez equipos nos han demostrado que esta es la cantidad adecuada para nuestro fútbol; por ejemplo, en el actual torneo, a falta de cuatro fechas, solo un equipo ya no se está jugando prácticamente nada, y hay siete equipos que podrían clasificar a semifinales. No entiendo el afán de querer echar a perder lo que está bien”.

“La regla sub-21 la mantendría porque lastimosamente los técnicos no se animan a probar jóvenes. La Copa hay que replantear el formato y premios; como está actualmente, la pueden quitar y nadie la va a extrañar”, comentó.