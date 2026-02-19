Expresidente del Real España vuelve a atacar a Jeaustin Campos y pide su salida

La goleada que recibió Jeaustin Campos con el Real España el pasado martes en la Concacaf Champions Cup sigue dando de qué hablar tras las nuevas declaraciones del expresidente del club, Fuad Abufele Luque, quien intercambió fuertes reclamos con el técnico tico en el duelo ante el LAFC.

Durante el partido de Concacaf, el exjerarca del España se acercó a la malla donde estaba Campos para lanzarle duras críticas al timonel nacional; este, en la conferencia de prensa posterior al juego, le respondió de forma clara.

Son Heung-Min le generó muchos problemas a Real España de Jeaustin Campos en Honduras (Concacaf.com/Concacaf.com)

“No sé quién era, dame nombres. ¿Ese es directivo? Ah, si es exdirectivo, me pela; es un aficionado más. Yo me debo a mis directivos, a los que ponen la cara cuando la situación está complicada, no a exdirectivos que están saboteando para querer estar aquí adentro", comentó Jeaustin en conferencia de prensa.

Fuad no se quedó callado y, en una entrevista con AS Sports HN, le volvió a tirar fuerte a Campos, dando su versión de lo ocurrido con el técnico tico.

“Después del 5-0 yo bajé porque estaba preocupado y molesto. De verdad, me siento con un poquito de poder para hacer una cosa de esas, de bajar y decirle: ‘Oíme, reaccioná, te vas a comer 10 goles; ya es el minuto 30 y te llevan 5-0, o no sé si eran 4-0, pero reaccioná, no has hecho ningún cambio, el equipo parece un equipo de barrio con el planteamiento que hiciste’. Él me empezó a insultar”, relató Abufele.

“‘No me andés insultando’, me dijo. ‘Lo único que te digo es que reacciones’, le respondí. ‘Si es que no te dicen nada tus compañeros ahí’, le agregué. Él me respondió de forma malcriada y ordinaria; es un hombre ordinario, boca sucia. ‘A mí no me estés insultando’, le dije, ‘por lo menos por la historia del España. Mirá a ver cómo recuperás el partido’. Ahí me di la vuelta y me vine”, relató Abufele.

Ante la consulta de si el entrenador nacional debe seguir al mando del Real España, el exjerarca fue contundente.

Expresidente del Real España atacó de nuevo fuertemente a Jeaustin Campos (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Desde hace días los indicadores señalan que no debe estar en el puesto. Imagínese que mostró cero arrepentimiento frente a las cámaras; más bien le dijo a la afición que debían estar agradecidos porque los volvió a poner en torneos de Concacaf. Nos subestimó. Dijo que era difícil pelear contra estos equipos cuando el España lo pudo haber logrado con un planteamiento diferente. Cuando el España se toma las cosas en serio, se nota que el hombre no puede”, expresó.

Abufele les restó mérito a los logros de Campos asegurando que el técnico solo ha triunfado en Costa Rica.

“Con una estupidez perdió la semifinal centroamericana que se disputó al final. Teníamos todo para ser campeones de Centroamérica. El hombre, no sé cómo, ha logrado todos los títulos solo en Costa Rica; es el único lugar donde ha triunfado. Esta es la derrota más humillante que ha tenido el España en su vida, me atrevo a decirlo”, añadió.

El Real España deberá disputar el juego de vuelta de esta serie ante el LAFC la próxima semana en Estados Unidos, con un marcador global de 1-6 en contra.