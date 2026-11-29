Fabricio Alemán afirmó que le gustaría volver al Saprissa. (Facebook Inter San Carlos /La Nación)

Fabricio Alemán, delantero del Inter San Carlos, reveló este sábado en la previa del partido ante el Saprissa, cuál sería su futuro para el próximo año.

El atacante comentó que jugar en el estadio Saprissa siempre es algo especial, muy lindo y que está a la expectativa de ver si puede regresar a jugar en esa cancha.

LEA MÁS: Saprissa acabó con el suspenso y mostró su nueva camiseta inspirada en el Joker

“Yo estoy a préstamo en Inter y se me acaba ahorita en diciembre, por lo que tengo que ver qué va a pasar, ahorita estoy enfocado en el partido, pero obviamente me gustaría regresar”, afirmó en declaraciones a FUTV.

Alemán salió este torneo al cuadro tafa para ganar minutos, equipo en el ha tenido más participación, aunque no se ha consolidado como figura indiscutible.

LEA MÁS: Hernán Medford no piensa más allá y salió con todo ante Inter San Carlos para asegurar el primer lugar

En el Apertura 2026, Fabricio tiene un gol en ocho partidos disputados de 17 posibles y no ha entrado en convocatoria en los últimos tres juegos.