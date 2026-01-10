Fallece Mario César Jacquet, histórico exjugador y entrenador paraguayo

El mundo del deporte se encuentra de luto tras el fallecimiento del exjugador y entrenador paraguayo Mario César Jacquet, ocurrido este sábado 10 de enero, a los 79 años. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Jacquet fue una figura reconocida tanto dentro como fuera del campo.

Su etapa como futbolista profesional

Durante su carrera como jugador, Mario César defendió los colores de clubes históricos de Paraguay como Olimpia y Cerro Porteño. Posteriormente, desarrolló una destacada etapa en el fútbol español, donde militó en el Burgos C. F., Real Oviedo, Real Valladolid y Elche C. F. El exfutbolista se retiró oficialmente en 1983.

Mario César Jacquet murió este sábado a los 79 años. (ABC/Cortesía)

Una extensa trayectoria como entrenador

Jacquet inició una carrera como director técnico en la que dirigió a importantes equipos paraguayos como Cerro Porteño, Nacional, Sportivo Luqueño y Guaraní, además de estar al frente de la selección sub-20 de Paraguay.

Su experiencia internacional también lo llevó a Ecuador, donde dirigió a clubes como Barcelona Sporting Club, Macará de Ambato y Liga de Portoviejo, ampliando su legado en el fútbol sudamericano.

Su aporte como jugador y entrenador dejó una huella profunda en varias generaciones de futbolistas y aficionados.

Su nombre queda ligado a una época de crecimiento y proyección internacional del fútbol paraguayo.