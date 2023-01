Fedefútbol le dio más comisión de la cuenta a Eurodata a pesar de recomendación de la FIFA

El contrato del juego de Costa Rica ante Irak, que no se llevó a cabo el 17 de noviembre, por un desacuerdo entre ambas federaciones, le daba una serie de concesiones a la empresa organizadora, Eurodata y La Teja le va a detallar algunas de ellas.

La empresa fue la intermediaria en las negociaciones entre Irak y Costa Rica y cuyos representantes son los hermanos Ricardo y Jairo Pachón. El primero es el agente del entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez.

Rodolfo Villalobos otorgó a Jairo Pachón la representación de Costa Rica en la negocació con Irak, siendo la empresa intermediaria.

El partido iba a ser el último fogueo de Costa Rica previo a la Copa del Mundo, pero como todos sabemos no se llevó a cabo.

En el contrato, del cual La Teja tiene una copia, se estipulaba que la estadía de Costa Rica en Kuwait era parte de la negociación.

La Federación Costarricense de Fútbol autorizó a Jairo Pachón a representar a Costa Rica en la negociación relacionada con el partido. O sea, la empresa intermediaria, que iba a obtener ganancias, estaba representando a Costa Rica.

“Eso es un acto de irresponsabilidad que atenta contra los intereses de la Federación y que merece una sanción”, dijo al respecto Noel Ibo Campos, quien fuera vicepresidente de la Fedefútbol cuatro años, junto con el actual presidente, Rodolfo Villalobos.

Dicha negociación, de la cual Jairo Pachón tenía la representación de la Fedefútbol según se estableció en el documento, otorgaba el cien por ciento de la taquilla del partido a Eurodata, que las vallas publicitarias que se comercializaran en el estadio de Basora (Irak) serían de Eurodata y que los derechos de transmisión del partido, fuera de Costa Rica, eran exclusivos de la empresa de los Pachón.

Encima de todo, a Eurodata le tocaba una supercomisión de un 45 por ciento, por encima de la recomendación que establece FIFA para esos acuerdos, que es de un 25 por ciento.

¿Qué iba a ganar la Federación a cambio? 137.500 dólares, el 55 por ciento de los 250 mil dólares negociados.

Erick Lonis, exportero de la Selección Nacional y quien por mucho tiempo fuera capitán de la Sele y una de las voces cantantes en estos temas, conversó con La Teja y dio su opinión acerca de ese monto específico.

“Es poco dinero para una selección mundialista y si uno dice poco dinero tiene que tener una base para decir con respecto a qué. Hace 21 años (previo al Mundial del 2002) se negoció un partido amistoso contra Bélgica donde se ganaron 200 mil dólares y sabíamos cuál era el monto porque el presidente y el director de selecciones de ese momento lo informaron”.

“Recuerdo que de esos 200 mil dólares negociamos un monto para el cuerpo técnico, un monto para jugadores, masajistas, nutricionistas, médicos y hoy teniendo jugadores tan representativos como Keylor Navas cobramos menos”, expresó.

Erick Lonis fue muy crítico con las concesiones que le otorgaron a Eurodata en el contrato. (Pantallazo)

“¿Cómo le da un porcentaje de 45 por ciento (112.500 dólares) a Eurodata en contra de la reglamentación de FIFA y le da un 55 por ciento a la federación que pone a la selección, que pone a los jugadores, que pone el prestigio”?, se cuestionó Lonis.

Noel Ibo Campos considera que ese porcentaje otorgado no fue bien negociado.

“Me parece inmoral porque primero un presidente debe velar por los intereses de la Federación y uno de ellos es el económico, y en este caso no cuidó los intereses de la federación. Fue un pésimo administrador”, expresó el exvice de la Fede.

Lonis comentó que además, en el partido más importante del año, el último fogueo antes del Mundial, que toda la afición espera, no se pueden olvidar de la gente que ha apoyado a la Selección y darles un cariñito.

“Pasaron por alto a los patrocinadores. Puede que yo diga, la parte comercial si le voy a dar el cien por ciento a alguien por la parte comercial, entonces yo le digo, dame al menos un 50 por ciento y llamo al gerente de Scotiabank, al de Kolbi y les digo, les interesa que en el partido haya vallas publicitarias de ustedes y los tenemos contentos”, explicó Lonis.

El exportero cree que la Fedefútbol puede recurrir a agentes externos para llevar a cabo las negociaciones y que los resultados sean de más provecho. Dijo que pueden ir con expertos en temas de economía, en temas políticos, especialistas en negociaciones con países árabes, un abogado de derecho internacional por ejemplo, y conformar una comitiva que logre un acuerdo más inteligente.

Noel ibo Campos le pide a Rodolfo Villalobos que renuncie. (Cortesía )

“Que la personas que vayan a la Fedefútbol tengan experiencia de negociación, y pueden ser representantes hasta de los mismos patrocinadores, el patrocinio desde mi punto de vista no solamente es poner el anuncio, es una alianza de cooperación, entonces hay empresas con gerentes muy capaces. Basado en lo que dice el contrato y que nadie de la Federación ha salido a defender o contradecir, la negociación es totalmente favorable a Eurodata y totalmente desfavorable a la Federación e incluso a los patrocinadores“, añadió Lonis.

Incluso Noel Ibo Campos le tiene una recomendación a Villalobos ante semejante negociación.

“Por el bien del fútbol de Costa Rica, Rodolfo Villalobos debe renunciar a su puesto de presidente inmediatamente para que no perjudique más como ya lo está haciendo. El fútbol de Costa Rica está mal proyectado. Recuerdo cuando fui candidato a diputado en el 2018 que me quería llevar a Ética porque dije en un spot publicitario que apoyamos a la Sele, algo que no perjudicaba en nada y él se molestó. Ahora que se someta él”, expresó Ibo.

La Teja le mandó una serie de preguntas a Rodolfo Villalobos por medio de la Fedefútbol, pero no recibimos respuesta.