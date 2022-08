Federaciones reportan grandes problemas por cierre de gimnasio Nacional

El cierre del Gimnasio Nacional tiene fregadas a múltiples federaciones en el país. (Rafael Pacheco Granados)

A menos de tres meses de la realización de los Juegos Centroamericanos que se realizarán en conjunto entre Guatemala y Costa Rica, al deporte tico le quitaron uno de los principales lugares de entrenamiento para varias disciplinas: el gimnasio Nacional.

Las instalaciones, ubicadas en el parque metropolitano La Sabana, fueron clausuradas el 22 de julio por parte del Ministerio de Salud con una orden inmediata para cualquier evento deportivo o recreativo. Solo puede ingresar la gente de mantenimiento y los administrativos.

A las federaciones deportivas que entrenaban en ese lugar les pidieron, en una nota firmada por Marcela Centeno Leal, jefa ai del departamento de Gestión de Instalaciones del Instituto Costarricense del Deporte y la recreación (ICODER), ente encargado de administrar el gimnasio, “compresión” de la situación.

La Teja sabe que Salud señaló unos requerimientos del sistema eléctrico que son bastante viejos, por lo que la bronca de repararlos podría costar hasta ¢700 millones.

Esta es la nota que el ICODER envió a las federaciones deportivas sobre el cierre del Gimnasio Nacional.

La ministra de Deportes y vicepresidenta de la República, Mary Munive, le prometió a las federaciones ayudarles con el tema lo más pronto posible, pero hasta el momento no se ha hecho nada.

La Teja contactó a Centeno mediante la oficina de prensa del ICODER, pidió nuestras consultas por escrito para responder por esa vía, pero al cierre de edición no las enviaron.

También solicitamos al Ministerio del Deporte y Casa Presidencial las declaraciones de la ministra, pero tampoco respondieron a nuestras consultas.

Preocupación

Quienes sí nos hablaron de manera directa y con preocupación son dos presidentes de federaciones afectadas, como la de Baloncesto (FECOBA) y la de volibol (FECOVOL), quienes usan el lugar para entrenar y jugar.

La instalación eléctrica tiene en jaque al Gimnasio Nacional. (Jose Diaz)

Franklin Martínez, presidente de la FECOBA, afirma que además del perjuicio deportivo han tenido que sacar plata que la federación no tiene para alquilar gimnasios y tener un lugar para preparar a la selección de cara a los Centroamericanos.

“A diez semanas de la competencia más importante a nivel regional y el inicio del ciclo olímpico, hoy por hoy las federaciones tenemos que estar peleándonos los gimnasios para poder entrenar. Uno pregunta por uno y nos dicen que ya lo tiene volibol o balonmano y tenemos que incurrir en un gasto que no teníamos dentro del presupuesto y por ende ICODER no nos va a reconocer”, dice Martínez.

Al no tener claridad de cuándo se abrirá el gimnasio, en la FECOBA calculan que de acá a octubre se les pueden ir unos dos millones por toda la broma.

“Compartir el gimnasio Nacional con tantas federaciones siempre es difícil, el alquiler de un gimnasio empieza desde los ¢20 mil hasta los ¢28 mil la hora y ahora que hay una sobre demanda, cobran más. Nosotros por semana entrenamos por lo menos diez horas entre todas las selecciones. De acá a diez semanas estamos hablando de más de dos millones de colones que no tenemos”, tiró.

La situación con los gimnasios es tal que Martínez no nos quiso decir la ubicación de un gimnasio que han encontrado libre últimamente, para no alertar a otras federaciones y se les vayan arriba.

“Lo peor de todo esto es la incertidumbre, no saber si será pronto o será para largo, el involucramiento y trabajo conjunto de distintas instituciones es algo que normalmente no es expedito y no vislumbro una solución pronto por esa particularidad”, añadió.

Otros planes

El volibol es una de las disciplinas que se práctica en el Gimnasio Nacional. (Mayela López)

Don Minor Valenciano, jerarca de la FECOVOL, conocedor de toda la burocracia y bronca, también se puso a buscar soluciones para su federación, pues él fue más allá y lo que cree es que más bien buscan cerrar el gimnasio para hacer uno nuevo con otro propósito.

“Esto ya es una solución tomada, yo lo que siento respecto a eso es que quieren hacer un gimnasio nuevo ahí que se va a convertir en centro más de eventos y espectáculos como decir el Palacio de los Deportes o el mismo Estadio Nacional.

“Cuando vos diseñás (ICODER) un gimnasio que inicialmente lo estaban haciendo para 20 mil personas, es con un propósito. En una reunión preguntamos que cuándo iban a llenar 20 mil personas un evento deportivo de baloncesto, volibol, tenis o papi (fútbol), que es para lo que se pueden usar las canchas. Eso no se llena”.

Este proyecto, eso sí, impulsado por la exministra Karla Alemán, tuvo la traba de que no habrían permitido la demolición del gimnasio por considerarse patrimonio nacional.

“Era más rentable en el parque de La Paz, hacer galpones de concreto como los que usan las bodegas, cada uno pone piso y todos tenemos instalaciones para entrenar todos los días y a cualquier hora, mientras que si usted hace un gimnasio de esos, te das cuenta del propósito”, explicó.

Los planos para el nuevo Gimnasio Nacional ya estaban listos inclusive.

En su caso, en Quepos están cerca de conseguir un terreno con ayuda de la municipalidad para desarrollar un complejo, pues él ve que esto va para largo.

“Nosotros contratamos un colegio que usamos todas las noches y hemos tratado de entrenar siempre, porque no es solo los Centroamericanos, tenemos campeonatos nacionales en cinco categorías.

“Es complicado porque cualquier cosa que digás o levanta uno la mano ya se molesta el presidente del Comité Olímpico, alguien en el ICODER y así, yo le vengo diciendo a la gente de otras federaciones, si nosotros no nos unimos para empujar al mismo lado en beneficio del deporte, vamos a estar en otro mundo, porque al final nos ganan los políticos que hacen lo que ellos quieren”, criticó.