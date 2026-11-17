El dominicano Félix Sánchez es bicampeón olímpico en los 400 metros con vallas (Alberto Estévez)

Uno de los atletas más importantes en la historia del deporte latinoamericano es el dominicano Félix Sánchez, bicampeón olímpico en Atenas 2004 y Londres 2012 en los 400 metros con vallas.

El Súper Félix es considerado el mejor deportista en la historia de su país y toda una leyenda del continente y estuvo en Costa Rica como parte del IV Foro Continental de Atletas de Panam Sports, en el que fue uno de sus expositores.

Tener a figuras de talla mundial como Sánchez en el país fue un lujo y La Teja aprovechó su presencia para conversar unos minutos con él, de su gran legado en el deporte y la curiosa relación que tiene con Costa Rica que pocos conocen.

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Félix Sánchez guarda un recuerdo especial de Costa Rica

“Son muy buenos recuerdos, yo tuve acá mi última carrera, que nunca pensé que sería la última. Fue en el 2015, en un campeonato que se disputó acá en Costa Rica en el que corrí y fue la última vez que yo pisé una pista.

“Siempre me generan muy buenos recuerdos de la gente, siempre me han recibido con mucho cariño y afecto, y eso se marca en un atleta cuando llegas a un país y recibes ese cariño, te marca la diferencia”, indicó.

Aquel campeonato al que se refiere el legendario atleta fue el Campeonato Norte, Centroamérica y del Caribe de Atletismo (NACAC) que se realizó en el Estadio Nacional del 7 al 9 de agosto y fue un evento top en el continente.

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Félix Sánchez recuerda a Costa Rica con mucho cariño. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Hasta aquel momento, en el país nunca se había disputado un torneo de esa envergadura en la que vinieron campeones olímpicos y participaron delegaciones como Estados Unidos con todas sus estrellas.

Al tratarse de un certamen de tanto nivel es que don Félix asistió, sin pensar en aquel momento que unos meses después decidiría colgar finalmente los tenis, por lo que Costa Rica es un nombre que nunca olvidará.

“Uno en esto se recuerda cuando empieza y cuando termina, lo demás en el medio a veces se borra; dices, mirá sí, creo que corrí en ese país, pero acá lo que sucedió es que no esperaba que fuera la última carrera y al ser así, no es algo que se olvida”.

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La última carrera le dio una señal para retirarse

Aquella competencia además fue el aviso que su tiempo ya estaba pasando de alguna forma, sintió las señales y tomó una decisión de la que no se arrepiente.

“La disfruté igual, hice lo mejor que pude, pero eso me dio una señal que ya estaba llegando al punto que tenía que dedicarme a otras cosas.

“Me quedan muy buenos recuerdos, porque el tiempo que duré acá fue lindo, especial, importante, aunque fuera corto. Pude volver en otras ocasiones hasta para dar charlas de mi vida para el Comité Olímpico, la verdad me encanta estar aquí”, comentó Sánchez.

En el evento con el que compartimos con Sánchez en un hotel en Belén, el atleta se comportó de manera muy amable y accesible, dio fotos, entrevistas a diversos medios y fue expositor para contar un poco de su experiencia.

Félix Sánchez dijo adiós a su carrera en Costa Rica. (Tomado CDN Deportes/Tomado CDN Deportes)

Félix Sánchez ahora busca formar a las próximas estrellas del atletismo

Hoy por hoy es entrenador de atletismo en su país, tratando de sacar a las próximas estrellas dominicanas y buscando promover el deporte en el continente.

“Volver aquí en otro ámbito es importante, aportando a la Comisión de Atletas (de Panam), involucrándose con el movimiento olímpico, con mejores posiciones, conocimientos, oportunidades de tener voz y voto, que es importante, que sepan que su voz y decisiones cuentan, que los atletas sepan su rol y el impacto que pueden tener aún después de su carrera.

“Es muy importante que el atleta sepa que hay un antes y un después, que esto no es para siempre, que se preparen para ese momento, por lo que Panam Sports y el COI dan esa plataforma y conocimiento para que aprendan y se abran las puertas ante otras oportunidades”, explicó.

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El Súper Félix es un abanderado hoy en día de las luchas de los atletas una vez dicen adiós al deporte profesional, tratando de enseñar cómo es el camino y que se reflejen un poco en su carrera, la misma que tuvo su último episodio en Costa Rica.