El exdelantero Argenis Fernández cumple una condena en prisión desde mediados de agosto y habló del papel que el fútbol, deporte en el que se ha destacado gran parte de su vida, cumple en este momento.

Fernández fue condenado a cuatro años de prisión por sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad y comentó que se encuentra en un proceso de transformación y el deporte que tanto ama ha pasado a un segundo plano.

Argenis aseguró que en este proceso no está solo. Sabe que cometió un error y por eso responde ante la justicia y desde que está en la cárcel, ha recibido la visita de familiares, amigos y gente del fútbol.

Esta es la segunda parte de una entrevista que el exfutbolista de 39 años le dio a La Teja en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón.

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Argenis Fernández, exjugador de Alajuelense y Santos habló del papel que el fútbol cumple en su vida. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

“El tema de fútbol es complicado”

- ¿Qué ha pensado hacer cuando salga de acá con respecto a su proceso de reinserción social?

Dios me ha llamado y en ese llamado tengo el propósito de servirle, abrir una iglesia y pastorear.

Me he visualizado predicando ante multitudes, en grandes escenarios y aprovechando el nombre del deporte para servirle a Dios.

- ¿Quiénes lo han apoyado en este momento?

Muchas personas, más de las que pensé que iban a estar apoyándome: amigos de fútbol, de la infancia, familiares y allegados. Hace poco recibí la visita de algunos excompañeros de la Liga.

Me visitaron Cristian Oviedo, Carlos Clark, Porfirio López y Víctor Cordero del Saprissa, que es un caballero (trabajaron juntos en Santos).

- ¿Le han pedido integrar algún equipo de fútbol?

El tema deportivo siempre es complicado a nivel del país. Somos casi seis millones de personas en Costa Rica; la mitad somos liguistas y la otra mitad, saprissistas; entonces hay una rivalidad siempre muy grande en todos los aspectos de la vida y hay mucho fanatismo.

Hablar en una celda de fútbol es complicado porque acá el tema se calienta muy rápido. Entonces, lo que he compartido es la palabra, dejando el fútbol a un lado. Si hoy me pusieran a escoger entre predicar la palabra de Dios y firmar un contrato con Alajuelense, yo firmaría el contrato con Dios.

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- ¿Le hace falta el fútbol?

Sí, hace muchos años Dios me quitó el privilegio y el don que me había dado, debido a mi desorden y desobediencia como ser humano.

Argenis Fernández es recordado por su paso en Alajuelense. Foto: archivo.

Me retiré a los 28 años y no entendía por qué tenía que retirarme. Tuve un problema en mi columna que me hizo retirarme de la noche a la mañana y no lo entendía, y muchas veces le reclamé a Dios por qué, si me había dado un talento, había permitido que se me fuera tan pronto.

Es algo con lo que he vivido toda mi vida y que he amado como deporte. Me ha dado mucha disciplina; he podido enseñar a muchas personas y a muchos niños a través del deporte.

Hace poco jugué un partido con compañeros de acá, pero ya el Señor me había dicho: “Mirá, Argenis, no juegues más fútbol porque te está causando problemas”, porque dentro del pabellón me pusieron como técnico.

Les dije a los muchachos que no iba a jugar más. Un día, estaba trabajando como repartidor de comidas dentro del pabellón y me dijeron que me habían incluido en una lista para jugar; me fui a cambiar para compartir un ratito.

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Salgo y en la primera jugada que tengo, hago un trabonazo con un muchacho y me lesiono la rodilla. En el momento que hice el trabonazo, el Señor me dice: “¿No te dije que no jugaras más fútbol? Eso te está causando problemas".

Fernández también trabajó en las ligas menores del Santos. Foto: archivo. (Archivo. /Archivo.)

Entonces, ahí mismo en la cancha, le pedí perdón a Dios por mi desobediencia. Ahorita ando con una rodilla superhinchada, con mucho dolor.

Y entiendo que cada día que le desobedezco a Dios me voy a meter en un problema porque estoy acá por una desobediencia a Dios porque ya yo era conocedor de la palabra y el no hacerle caso me provocó este problema.

Ahora me vuelve a hablar otra vez, le desobedezco a Dios, me meto en otro problema. Entonces he entendido que Él quiere que dependa de Él. Soy profesional: licenciado en ciencias del deporte, en educación física y en ciencias del movimiento; además, tengo licencia de entrenador.

Y un día, en una madrugada le preguntaba qué iba a pasar con todo lo que me había dado como carrera. ¿Por qué me había permitido estudiar?

Y la respuesta que recibí de Él fue: “No has entendido todavía que tienes que depender de mí.” Por eso entiendo que mi ministerio va más allá de un llamado a un trabajo específico, sino que tengo que continuar sirviendo a muchas personas que no conocen a Dios, que no saben lo que es estar en la presencia de Dios, que no saben lo que es el propósito de Dios y que caminan en la vida sin un propósito, y, sin saberlo, creen que todo es natural.

Argenis Fernández, exjugador de Alajuelense conversó con La Teja y contó cómo vive en prisión. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

- ¿Habló con sus hijos para evitar que caigan en una situación como la suya?

Sí, tengo tres hijos varones y ha sido un aprendizaje para todos. Mis hijos mayores tienen 15 y 16 años y son adolescentes. Creo que los preparé y trabajé con ellos para cuando viniera la prueba y desde hace más o menos un año venía hablando con ellos.

Soy una figura pública; lo entiendo. Sé que estoy expuesto al ojo público y eso los hace más vulnerables a la crítica, al bullying. Sin embargo, pese a lo ocurrido, tienen claro quién es su papá y que somos seres humanos y que nos podemos equivocar. Este proceso les ha servido para que no incurran en una falta y para que abran los ojos a temprana edad.

Esta es una de las cosas por las que le doy gracias a Dios: que me haya tocado a mí afrontar una situación como esta, porque es difícil y entiendo a los padres que tienen un hijo en la cárcel.

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Ha sido un tema de corrección para todos, para mis hermanos, para mis hijos, para mi familia, para mis allegados.

- ¿Cree que este era el momento que usted necesitaba; es decir, estar en un lugar como este para llevar a cabo ese proceso de transformación del que habla?

La iglesia a la que asistía se llama Oasis de Vida y ahí colaboraba con un grupo para hombres, pero acá se manejan temas muy pesados: avaricia, ira, sicariato.

Durante mi vida, desde niño, viví muchas situaciones; de hecho, tenía 29 años y nunca había podido dormir con la luz apagada. Me asustaba mucho; sentía que los demonios me alzaban, me jalaban los pies, me hacían muchas cosas y no entendía por qué me pasaba.

Entonces, hoy lo entiendo porque tengo un llamado especial de Dios para luchar contra ese tipo de espíritus, para sacar y liberar a personas que están cautivas por brujería y temas demoníacos; puedo ver los demonios en las personas y puedo saber quién tiene demonios.

El exdelantero cumple una condena de cuatro años de prisión. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

Llevo tres meses de estar acá y, de esos 90 días, en 85 he estado ayunando para Dios, preparándome cada día de mi vida porque sé que no puedo aflojar lo que estoy haciendo.

Entonces, a veces los compañeros me dicen: “¿Por qué está tan delgado, por qué es que usted está aguantando hambre?”. Y no estoy aguantando hambre. A mí, Dios me puso en un lugar donde me dan comida y a veces paso 18 o 20 horas ayunando para Dios, sirviéndole a Dios y mis alimentos se los doy a otra persona, los bendigo.