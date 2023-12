Fidel Escobar se comió una bronca que le permitió destacar en el Saprissa

Fidel Escobar, el jugador que llegó de Panamá para consolidarse en el Deportivo Saprissa, fue uno de los baluartes del tricampeón nacional y le tocó comerse una bronca que asumió con gusto.

17/12/2023, San Jose, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la final del torneo de apertura 2023 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano. (Jose Cordero)

Desde que David Guzmán se lesionó, al pana le tocó asumir el puesto de volante de contención y dejar la defensa central, pero el cambio le sentó bien al jugador panameño, ya que lo sustituyó de la mejor manera.

Escobar fue pieza importante durante todo el torneo y anoche culminó con un gran partido en la serie que Saprissa se dejó ante el Herediano con un global de 3 a 1, ganando los dos partidos (2 a 1 en el Coyella Fonseca y 1 a 0 en el Ricardo Saprissa).

“El profe Vladimir Quesada me dio la confianza, me dijo que tomara esa posición debido a la salida de Guzmán y le dije que lo haría con la mayor de las responsabilidades, me sentí a gusto en esa posición.

“Desde que llegué a esta institución, mi objetivo y el de la institución es salir campeón, gracias a Dios, a los compañeros y a la afición que nos apoyó desde el día uno”.

Añadió que el título les deja un buen sabor de boca por el sufrimiento de las familias, los lesionados como Guzmán y Ricardo Blanco y todos los que rodean el entorno del Saprissa.