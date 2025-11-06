Deportes

FIFA dio a conocer los nominados a los premios The Best, que reconoce lo mejor de la temporada

Este jueves, la FIFA dio a conocer a los nominados de los Premios The Best, que premia a los mejores jugadores de la temporada

Por Yenci Aguilar Arroyo

La FIFA dio a conocer a los nominados a los premios The Best FIFA, que premia a los mejores jugadores de la temporada, entre los que figuran como nominados el francés Ousmane Dembélé, los españoles Pedri y Lamine Yamal y el brasileño Raphinha.

Al igual que en años anteriores, un panel de expertos en fútbol masculino elaboró una lista de candidatos para los premios The Best al jugador de la FIFA, The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino y The Best al guardameta de la FIFA.

“Un panel de expertos en fútbol femenino, con representantes de la FIFA y otros grupos de interés externos del deporte rey, ha recopilado una lista de once jugadoras candidatas al Premio The Best a la jugadora de la FIFA, una de cinco técnicos de fútbol femenino candidatos al Premio The Best al entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y otra de cinco porteras candidatas al Premio The Best a la guardameta de la FIFA”, informó la FIFA este jueves.

Ousmane Dembele
El francés Ousmane Dembelé es candidato al premio The Best de la FIFA. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

Nominados al premio de jugador

- Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain

- Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain

- Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich

- Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid

- Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain

- Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

- Pedri, España y Barcelona

- Raphinha, Brasil y Barcelona

Lamine Yamal anota para el Barcelona en medio de dos defensores del Elche, durante el partido por la Liga Española.
El español Lamine Yamal, del Barcelona fue nominado al premio The Best de la FIFA. AFP. (MANAURE QUINTERO/AFP)

- Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

- Vitinha, Portugal y París Saint-Germain

- Lamine Yamal, España y Barcelona

Nominados al premio de entrenador

- Javier Aguirre, México

- Mikel Arteta, Arsenal

- Luis Enrique, París Saint-Germain

- Hansi Flick, Barcelona

- Enzo Maresca, Chelsea

- Roberto Martínez, Portugal

- Arne Slot, Liverpool

Luis Enrique, técnico del PSG llenó de elogios a Pedri, mediocampista del Barcelona. AFP.
El técnico del PSG Luis Enrique fue nominado a Mejor Entrenador. AFP. (JOSEP LAGO/AFP)

Nominados al premio de guardameta

- Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC

- Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid

- Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City

- Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa

- Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich

- David Raya, España y Arsenal

- Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán

- Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona

El brasileño Vinícius, jugador del Real Madrid ganó el premio a Mejor Jugador en la edición del 2024. AFP. (MIGUEL RIOPA/AFP)

El proceso de votación

Las votaciones se inician a partir de este jueves. Los entrenadores y capitanes de las selecciones masculinas y femeninas de las 211 federaciones miembro de la FIFA tienen la oportunidad de elegir a sus tres candidatos preferidos de las tres categorías de fútbol masculino y femenino.

Achraf Hakimi aportó un gol de tiro libre en la goleada de Marruecos a Egipto, dejándose el bronce en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024.
Achraf Hakimi, jugador de Marruecos y del PSG fue nominado a Mejor Jugador. AFP. (AFP/AFP)

“Los miembros de la prensa (en concreto, periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino) y los aficionados registrados en FIFA.com también podrán emitir su voto.

“Cada uno de los cuatro grupos de votantes tiene el mismo peso electoral, independientemente del número de votantes que lo integren (es decir, los votos de los entrenadores, de los capitanes, de los periodistas especializados y de los aficionados representarán respectivamente un 25 % del total, independientemente del número de votantes en cada uno)”, destacó la organización.

