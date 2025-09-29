FIFA sanciona a El Salvador por gritos racistas de sus hinchas ante Surinam

La FIFA multó a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) por los insultos racistas de sus aficionados a los jugadores de Surinam. AFP. (MARVIN RECINOS/AFP)

La FIFA multó a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) por los insultos racistas de sus aficionados a los jugadores de Surinam, y redujo su aforo como local para el próximo partido clasificatorio al Mundial 2026.

Al término del encuentro del 8 de setiembre pasado, por la segunda fecha de la ronda final del clasificatorio de la Concacaf, el entrenador de Surinam, Stanley Menzo y el jugador Shaquille Pinas, denunciaron que los aficionados en el estadio Cuscatlán de San Salvador les gritaron “negros” y “monos” a los integrantes de su equipo, que ganó el encuentro 2-1.

La FIFA “notificó la imposición de sanciones como consecuencia de los incidentes de racismo y discriminación” ante Surinam, señaló Fesfut en un comunicado.

El ente rector del fútbol mundial impuso una multa de $62.715 (₡31 millones) a la federación salvadoreña, que deberá invertirse “en un plan integral contra la discriminación” avalado por la FIFA.

También ordenó que el próximo partido oficial que dispute El Salvador como local tendrá “un cierre mínimo del 15% del aforo aprobado al estadio, principalmente, en las gradas detrás de las porterías”.

En el siguiente duelo en el Cuscatlán, con capacidad cercana a los 45.000 espectadores, el cuadro salvadoreño recibirá a Panamá el 10 de octubre, en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria al Mundial de Norteamérica.

Surinam derrotó a El Salvador por marcador 2-1. AFP. (MARVIN RECINOS/AFP)

El Salvador tendrá prueba de fuego ante Panamá

Jugadas dos de las seis fechas de la ronda decisiva, Surinam encabeza el Grupo A con cuatro puntos, seguido de El Salvador con tres, Panamá con dos y Guatemala con uno.

La Fesfut advirtió que “cada insulto o acto discriminatorio” puede “acarrear sanciones más severas”, que podrían ser “incluso la pérdida de partidos o la exclusión de competencias internacionales”.

“Hacemos un llamado enfático a toda la afición salvadoreña: el futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios”, añadió en el comunicado.