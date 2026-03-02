Figura de la Selección vive duro momento tras segunda pérdida de un ser querido

Orlando Galo sufre otro momento doloroso tras la muerte de Alberth Salazar, un gran amigo del futbolista.

“Gracias por tu amistad, por las risas y por cada momento compartido. Descansa en paz, hermano”, publicó en su Instagram el futbolista.

Orlando Galo sufrió la pérdida de otro ser querido (Captura)

El mediocampista de la Selección Nacional de Costa Rica a finales de diciembre pasado sufrió la pérdida de otro ser especial para su vida como lo fue Ronald Vega.

“Hoy despido a quien puso la primera piedra en mi camino en el fútbol. Mi primer entrenador, mi primer formador”.

Orlando Galo sufrió la pérdida de un amigo cercano (Instagram Orlando Galo/Instagram Orlando Galo)

“Gracias por cada enseñanza que hoy sigue viva en mí. Descansa en paz. Chiquirí”, compartió a finales del 2025 el legionario.

El amigo del jugador de la Tricolor falleció este lunes 2 de marzo y Orlando lo recordó con una foto juntos en la playa.