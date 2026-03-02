Deportes

Figura de la Selección vive duro momento tras segunda pérdida de un ser querido

Orlando Galo sufrió la pérdida de una amistad muy cercana

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Orlando Galo sufre otro momento doloroso tras la muerte de Alberth Salazar, un gran amigo del futbolista.

“Gracias por tu amistad, por las risas y por cada momento compartido. Descansa en paz, hermano”, publicó en su Instagram el futbolista.

Lazo negro, luto
Orlando Galo sufrió la pérdida de otro ser querido (Captura)

El mediocampista de la Selección Nacional de Costa Rica a finales de diciembre pasado sufrió la pérdida de otro ser especial para su vida como lo fue Ronald Vega.

LEA MÁS: Periodista hondureño se burla del pésimo momento de Alajuelense

“Hoy despido a quien puso la primera piedra en mi camino en el fútbol. Mi primer entrenador, mi primer formador”.

Orlando Galo sufrió la pérdida de un amigo cercano
Orlando Galo sufrió la pérdida de un amigo cercano (Instagram Orlando Galo/Instagram Orlando Galo)

“Gracias por cada enseñanza que hoy sigue viva en mí. Descansa en paz. Chiquirí”, compartió a finales del 2025 el legionario.

LEA MÁS: Las primeras palabras de Fernando Batista como técnico de la Selección Nacional a su llegada a Costa Rica

El amigo del jugador de la Tricolor falleció este lunes 2 de marzo y Orlando lo recordó con una foto juntos en la playa.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Orlando Galo
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.