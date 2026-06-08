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Florentino Pérez triunfa en las elecciones del Real Madrid y José Mourinho fue el primero en reaccionar

Florentino Pérez ganó las elecciones del Real Madrid tras una larga contienda electoral este domingo que tuvo de todo

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Por Sergio Alvarado
Florentino Pérez fue reelecto como presidente del Real Madrid.
Florentino Pérez fue reelecto como presidente del Real Madrid. (Tomada de X Real Madrid/Tomada de X Real Madrid)

Florentino Pérez fue reelecto este domingo como presidente del Real Madrid por los próximos cuatro años, luego de una maratónica jornada electoral que tuvo de todo.

El empresario de 79 años, a falta de ratificar los resultados de forma oficial por el club, que no los ha publicado aún, fue elegido con el 65% de los votos entre los 33 mil socios que votaron en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid.

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Tras el triunfo, en la cuenta de redes sociales del jerarca, se publicó un video de José Mourinho en el que sale diciendo “Sí, por supuesto”, lo que ratifica una de las promesas de campaña del banquero, el portugués será el próximo técnico merengue.

Su contendiente Enrique Riquelme, habría obtenido un 35%, una cifra que para muchos no es nada despreciable para una persona que hace quince días no la conocía nadie y que supone una alerta para el mandatorio sobre el descontento de un sector de los socios.

“Quiero dirigirme a los socios que no me han votado, atenderemos todas sus solicitudes y peticiones. Reforzaremos nuestro trabajo para que sientan nuestra sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar más cerca que nunca. Juntos nos queda mucha historia por hacer. Muchas gracias”, dijo Pérez en su discurso de victoria.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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