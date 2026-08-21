FOX Costa Rica amplía su cobertura y transmitirá nueve partidos del Apertura gracias a un convenio con FUTV

El fútbol nacional tendrá un cambio tras el anuncio de FUTV y FOX Costa Rica sobre un nuevo esquema de transmisión de partidos.

Este jueves, las televisoras encargadas de dar visibilidad a los juegos de la primera división anunciaron que este modelo de transmisión busca ampliar las opciones para las diferentes audiencias.

FUTV comercializó los derechos de emisión de nueve partidos del Torneo de Apertura 2026 a FOX Costa Rica para que puedan ser transmitidos únicamente por la cadena internacional, anteriormente conocida como Tigo Sports.

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Este jueves, FUTV y FOX Costa Rica anunciaron un importante cambio sobre la transmisión de partidos de la primera división. Foto: Rafael Pacheco / Foto ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esto será diferente a lo que ocurría con FUTV y Teletica cuando de manera simultánea transmitían un encuentro. En este caso, al darse la cesión del partido, FOX tendrá los derechos exclusivos para su emisión.

La razón del cambio

En la actualidad, FOX Costa Rica tiene los derechos de Puntarenas FC, San Carlos y Sporting FC y la cadena FOX Latinoamérica anunció que suma 18 partidos de la Liga de Primera División a su portafolio por la temporada 2026-2027, con lo que amplía su cobertura a 72 encuentros de la fase regular al año.

Por otro lado, de acuerdo con un comunicado enviado por FUTV, cada medio conservará plenamente su independencia editorial, su identidad de marca y sus propios equipos de producción, narración y análisis.

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Para este torneo, FOX no transmitirá el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa, sino que se mantendrá en FUTV, como viene siendo la tónica desde hace algunos años.

El juego entre Pérez Zeledón vs San Carlos, por la jornada 8 se podrá ver por la pantalla de FOX Costa Rica. Foto: prensa SC. (San Carlos)

Los partidos:

El convenio entre ambas televisoras regirá a partir de la jornada 5 del torneo de Apertura y estos serán los duelos que se transmitirán por FOX.

- Jornada 5: Escorpiones vs. Cartaginés, sábado a las 5 p. m.

- Jornada 7: Escorpiones vs. Inter San Carlos.

- Jornada 8: Pérez Zeledón vs. San Carlos

- Jornada 11: Pérez Zeledón vs. Escorpiones

- Jornada 12: Inter San Carlos vs. Alajuelense

- Jornada 14: Inter San Carlos vs. Escorpiones

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- Jornada 16: Herediano-Inter San Carlos

- Jornada 17: Pérez Zeledón-Saprissa y Escorpiones-San Carlos

Unafut no ha definido aún las programaciones a partir de la fecha 6, por lo que en este caso las fechas y horas de los partidos de esa jornada en adelante están pendientes.