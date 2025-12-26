Francia ya tiene 4 años de no poder disfrutar diciembre por culpa de Argentina

Es diciembre del 2025 y el mundo entero disfruta los últimos días de fin de año a más no poder. Bueno, casi todos, porque los franceses no. Desde la Copa Mundo Catar 2022, diciembre se ha convertido en un mes de rencores para ellos.

Cuando se acerca el 18 de diciembre, en Argentina se alistan para festejar el día en que lograron su tercera Copa Mundial y el día en que Messi se vistió de gloria suprema con la Albiceleste; sin embargo, al otro lado del océano, en Francia, el rencor por lo que pasó en la final ante los argentinos se renueva profundamente.

Gestos de Dibu como este son los que tienen con sangre en el ojo a Francia. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Argentina festejó el principal título mundial al ganar la tanda de penales y ahí se consagró la figura del portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, quien hizo varios gestos contra los franceses, que hasta el día de hoy, ellos consideran como faltas de respeto que no olvidan.

LEA MÁS: Portero llena de elogios a Esteban Alvarado: “La carrera que ha hecho ha sido formidable”

Recuerdan tanto lo vivido en el 2022 que en pleno diciembre 2025, durante una transmisión en vivo para redes sociales del periódico deportivo francés L’Equipe, un panel de periodistas recordaba la final de Catar y ahí quedó claro que los franceses siguen muy molestos.

En ese panel de periodistas el invitado especial fue el exjugador Djibril Cissé, quien fue seleccionado francés en los Mundiales de 2002 y 2010.

La Argentina de Messi celebró a lo grande el título mundial. (PAUL ELLIS/AFP)

Durante esa transmisión, vía streaming del prestigioso medio deportivo L’Equipe, el panel de periodistas recordó detalles de la final, por lo que surgieron nuevas muestras de enojo y sed de revancha, con el Mundial 2026 en el horizonte.

LEA MÁS: Saprissa confirma el regreso de Rachid Chirino para la próxima temporada

“Luego de volver a ver las imágenes del partido decisivo disputado en el estadio Lusail, que consagró a la selección dirigida por Lionel Scaloni, uno de los periodistas presentes advirtió: ‘Si Francia y Argentina terminan primeros en sus grupos, no podrán enfrentarse antes de la final.

‘Me gusta, así nos vemos en Nueva York el 19 de julio. Tenemos dos o tres cuentas que saldar’”, se envalentonó, en referencia a que ese día se disputará la final, aunque no en Nueva York, sino en East Rutherford, Nueva Jersey”, explicó.

Entonces le preguntaron a Cissé si para él Argentina es el rival número 1 de Francia. Y el hijo de marfileños, que vistió la camiseta de Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, entre otros, no tuvo filtro en su respuesta: ‘No quiero entrar en su juego, pero es cierto que siento mucho odio hacia ellos’”.

Francia perdió en penales el título mundial mientras que Messi celebró como nunca antes. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

“Otro periodista redobló la apuesta: ‘Sería nuestra oportunidad de buscar la tercera estrella y vengarse de la final después de todas estas provocaciones (en referencia sobre todo a las actitudes de Dibu Martínez).

LEA MÁS: Óscar Ramírez recordó el día que olvidó a uno de sus seres más queridos en el estadio Morera Soto

‘Para mí, es la final que espero con todo mi corazón, con Messi jugando su último partido en la selección’”, agregó.