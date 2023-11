Freddy Góndola no es el único que ha denunciado de discriminación a Mariano Torres

Marcel Hernández denunció en su momento a Mariano Torres por xenofobia. (JOHN DURAN)

La acusación de supuesto racismo de parte de Freddy Góndola a Mariano Torres vuelve a poner al argentino en la mira de una denuncia por discriminación por segunda vez en menos de dos años, luego que en enero de 2022 Marcel Hernández lo acusó de xenofobia.

Hace un año y once meses, tras un partido en el estadio Saprissa entre el Monstruo y el Cartaginés, el goleador brumoso acusó al capitán morado de llamarlo “‘cubano de mierda, muerto de hambre”

“Mariano me dijo, ‘cubano de mierda, muerto de hambre’. Estaba enojado porque el árbitro no le sacó amarilla y no sé por qué me dijo eso, son cosas del partido, no me interesa, me quedo con las cosas positivas del partido”, dijo en aquel momento.

Las cosas no quedaron ahí, el Cartaginés pidió una investigación contra Torres por lo que consideró como una conducta inaceptable.

“En el Cartaginés rechazamos todo acto de xenofobia, discriminación y racismo. Es por ello que solicitamos al Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, mediante una nota oficial, abrir un proceso de investigación por los insultos que recibió nuestro jugador Marcel Hernández Campanioni”, destacaron en un comunicado de prensa en su momento.

La investigación se dio, tomó su marcha, tuvo el debido proceso, se citaron testigos, pero a la hora de la hora los de Hernández no llegaron a declarar y el árbitro David Gómez tampoco lo puso en su informe arbitral, por lo que ante la falta de pruebas, se absolvió a Torres de la acusación.

En el caso de Góndola está por determinarse el camino que el jugador y Alajuelense tomarán.