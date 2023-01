Futbolista de Alajuelense temió no volver a jugar por insospechada cirugía

Alexis Gamboa está con toda la leche luego de superar una dura prueba en su camino. (Prensa Alajuelense)

A sus 23 años y con toda su carrera por delante, el defensor de Alajuelense, Alexis Gamboa, recibió una noticia a mediados de noviembre del año pasado que le preocupó en paleta y, de entrada, hasta le sembró la duda de qué pasaría con su futuro en el fútbol.

Luego de unos exámenes médicos le detectaron un problema en el corazón por el que tendrían que operarlo casi de inmediato. Era una situación que jamás le pasó por la cabeza, pues nunca se había sentido mal ni nada por el estilo.

Dichosamente para él, todo salió como se esperaba; el 29 de noviembre mediante un comunicado de prensa, los rojinegros confirmaron que Alexis fue al quirófano, pero que su carrera no estaba en riesgo.

“El defensor Alexis Gamboa fue operado satisfactoriamente por un problema cardiaco el pasado sábado 19 de noviembre en el Hospital Metropolitano Lindora. Gamboa padecía del síndrome de Wolff-Parkinson-White.

“Este viernes 2 de diciembre, Alexis tuvo la valoración postoperatoria con el departamento de cardiología del Hospital Metropolitano. Allí le realizaron una serie de exámenes de protocolo, que terminaron en resultados favorables para su recuperación”, contó el club en esa ocasión.

Alexis pudo integrarse a la pretemporada manuda en diciembre sin problemas, solo tiene que ser muy riguroso con los chequeos y las citas de control que le que quedaron, para tener claro que todo terminó en orden.

“En la operación, gracias a Dios, todo salió bien, fue un éxito, puedo sumar la cantidad de minutos que el profesor quiera, es decisión de él, porque para jugar no tengo ningún problema”, comentó Gamboa.

Ya más tranquilo de cómo se dieron las cosas, el zaguero nos trató de explicar qué fue lo que sucedió y la sorpresa que le causó.

“La verdad que es difícil de explicar porqué ni yo sé qué pasó; me hicieron un examen de una prueba de esfuerzo y me vieron algo anormal en el corazón. Entonces, me realizaron exámenes más a fondo y encontraron algo que tenía solución, que es lo más importante, me operaron y por dicha ya estoy al 100%”, destacó.

Alexis es uno de los defensas más regulares de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Siempre va a haber miedo cuando es una operación del corazón, fue difícil para mí porque no me lo esperaba — Alexis Gamboa

Como en toda cirugía, siempre existe un riesgo y cuando realmente tuvo temor fue cuando le dijeron que no le podían asegurar que con la cirugía de fijo se iba a corregir el problema, era muy probable que pasara, pero siempre había un chance que no ocurriera.

“Siempre va a haber miedo cuando es una operación del corazón; fue difícil para mí, porque fue algo que no esperaba, que no me pasaba por la mente. Me dijeron que había solución, pero que existía un poco de posibilidades que no la hubiera. Entonces, había que operar para poder saber si había o no solución. Se tomó el riesgo y gracias a Dios todo salió bien.

“Para decirlo fácil, tenía una vena de más; es decir, una vía accesoria de más en el corazón. Era un poco peligroso, algo que se supone que tenía desde pequeño. A mí me habían hecho varias pruebas de esfuerzo y no había salido nada o no me lo habían encontrado, pero al llegar a la Liga me lo encontraron, me hicieron varios estudios, hasta que se tomó la decisión de operar”, destacó.

1530 minutos jugó con Alajuelense en el Clausura 2023

Control

Alexis Gamboa se siente muy afortunado de poder contar el cuento y que su carrera no se pusiera en riesgo. (Rafael Pacheco Granados)

Lo que se le hizo al espigado defensor no fue jugando por lo que le preguntamos si sigue en algún tipo de control o seguimiento de la cirugía. Y así es, la última fue, casualmente, este martes diez.

“Me recuperé de la cirugía, luego estuve 15 días para recuperar la ingle que fue por donde me operaron, volví a hacer una prueba de esfuerzo a los 15 días y no apareció nada, tuve otro control y tampoco, y este martes otro más.

“Estoy en control durante tres meses para ya descartar que vuelva a aparecer. Primero Dios y sea así, porque hasta el momento estoy bien, me siento al cien por ciento. Yo no tengo ningún problema con entrenar ni jugar, lo han visto, he estado jugando en amistosos sin problema”, manifestó.

Gamboa se ha vuelto una de las fichas estelares de Alajuelense. En el Apertura 2022 fue uno de sus titulares indiscutibles con 1.530 minutos en 17 partidos jugados, todos como titular. El centro de la zaga eriza siempre contó con él y alguien más, lo que habla de su peso en el equipo.

Para el Clausura 2023, ya con los sustos dejados en el olvido, Alexis apunta a consolidarse por completo en la Liga y hasta pelear por un lugar en la Selección Nacional. Con su juventud sabe que tiene todavía el mundo y una carrera por delante, y por ello sigue disfrutando de las oportunidades de la vida.