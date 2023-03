Futbolista del Herediano y expareja se agarran en redes sociales por el cuido de su hijo

Kenneth Vargas, Mariela Calderón y el pequeño Nicolás. Foto: Facebook CSH

El futbolista del Herediano Kenneth Vargas y su expareja Mariela Calderón, se lanzaron fuertes dardos en redes sociales sobre el cuido y la crianza de su pequeño hijo Nicolás.

La cosa arrancó cuando Calderón publicó un mensaje en Twitter, en el que le pide que por favor cuide a su hijo para que ella pueda asistir a la universidad, algo a lo que él se niega.

Ante la negativa, la muchacha se enojó mucho y entonces publicó el pantallazo de la conversación, acompañado del mensaje: “No tengan hijos con imbéciles como este”.

Aunque tenemos la foto de ese pantallazo, no la compartimos por tratarse de una conversación privada.

Ella se enfurece pues le dice que lleva días sin cuidar al pequeño y que por favor lo haga para poder ir a las clases. “Nada le cuesta mae”, le pone, a lo que él le responde: “Eso a mí no me importa”.

Un rato después que tirara ese tuit, ella lo borró, pero ya se había vuelto tema de conversación en la red social por un buen número de personas.

La cosa no acabó ahí, pues a eso de las 10 p.m. de este miércoles, el jugador le contestó a su expareja con una historia en Instagram, en la que explica por qué ese día no podía cuidar al bebé.

Vargas no se guardó nada y visiblemente molesto la mandó literalmente “a la mier...”.

“Hoy firmé mi nuevo contrato, me aprobaron el crédito para comprarme mi primera casa, terminé de pagar mi carro el mes pasado, le doy más de ¢350 mil de pensión y según ella me va a doler que me queme en Twitter y que la gente me tire hate. VÁYASE A LA MIER...”.

“Siempre que puedo veo a mi bebé, hoy no pude porque estaba haciendo lo de la casa y me va quemando solo porque le dije que no podía cuidarlo hoy, ¡mae que vaya a ver qué chorro agarra!”, publicó tirando sin contemplaciones acompañado de una foto de su nuevo contrato.

La historia de Kenneth también es una filtración pues la cuenta del muchacho de 20 años en la red social es privada y además estaba puesta solo para sus mejores amigos en la red social, por eso tampoco compartimos el pantallazo.