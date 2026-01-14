Futbolista Josh Cavallo afirmó que dejó su club por actos homofóbicos que afectaron su carrera

Josh Cavallo, mediocampista australiano que actualmente milita en el Peterborough de la tercera división de Inglaterra, volvió a estar en el centro de la atención mediática cuatro años después de declararse públicamente homosexual.

En esta ocasión, el futbolista acusó a su exequipo, el Adelaide United, de actuar de forma homofóbica y de bloquear su desarrollo deportivo por razones ajenas al rendimiento en el campo.

“Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol. Las decisiones fueron tomadas por personas en el poder que bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por quien elijo amar”, compartió por medio de una publicación.

Josh Cavallo expresó lo que vivió en su antiguo club. (Tomada de Twitter)

Decisiones internas y ausencia en el campo

El jugador explicó que su falta de participación no se debió a lesiones ni a problemas físicos, sino a decisiones internas del cuerpo técnico.

“Bajo la nueva dirección, quedó claro que no me permitían estar en el campo debido a la política. Es difícil de tragar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico”, mencionó.

Cavallo también señaló que tuvo acceso a un chat privado de sus entonces compañeros en el que se burlaban de una fotografía junto a su pareja, una situación que le causó dolor y afectó su estabilidad emocional.

El futbolista reconoció que estas experiencias confirmaron los temores que tenía antes de hacer pública su orientación sexual.

Respuesta oficial del club

Tras la repercusión internacional de las declaraciones, Adelaide United emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente las acusaciones.

“Todas las decisiones sobre la selección del equipo en el campo se basan exclusivamente en criterios futbolísticos. Adelaide United siempre ha estado comprometido a fomentar un entorno inclusivo para jugadores, personal y seguidores y seguimos orgullosos de nuestro trabajo continuo para promover la inclusión en todo el fútbol”, fue parte del mensaje.