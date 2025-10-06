Gabriela Jiménez reveló los temores que enfrentó antes de brillar en el periodismo deportivo. (Tomada de Instagram)

Gabriela Jiménez, periodista deportiva y presentadora del programa 7 Estrellas, compartió los mayores temores que enfrentó al tomar la decisión de desarrollarse en el mundo del fútbol.

“Desde niña me gustó el fútbol, soy de una familia muy futbolera. Desde pequeñita había soñado con eso, con ser periodista deportiva y, la verdad, es que Dios ha sido muy grande y me fue abriendo las oportunidades”, nos contó Gaby.

Con más de 16 años de experiencia en medios de comunicación, principalmente en periodismo deportivo, Gaby aseguró que el estar rodeada de profesionales y personas que admira, le ha permitido ganarse el respeto en la cancha al momento de hacer sus entrevistas.

Sus primeros pasos los dio en el periódico Al Día, una etapa de aprendizaje que recuerda con mucho cariño.

Aunque hoy es una figura muy reconocida en el país, la comunicadora confesó que no todo fue fácil. En sus inicios también sintió temor y presión.

Gabriela Jiménez es una apasionada por el fútbol. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

“A veces, llegar a una sala de redacción era intimidante, o llegar a una conferencia de prensa y hacer una pregunta era como tengo que hacerla perfecta, tengo que hacer una buena pregunta, porque me siento observada, analizada y señalada.

“Entonces, a veces, sí pasa eso o típico de que le dicen a uno que por ser mujer le dan la entrevista”, comentó.

Con el paso del tiempo, aprendió a no tomarse las cosas de forma personal y a seguir cumpliendo sus sueños sin dejar que nada la detenga.

En cuanto a sus gustos deportivos, Gaby confesó que no tiene preferencia por ningún club nacional, pero sí es fiebre de la Selección Nacional.

“Me hace llorar, me hace vivir. Para mí, el Mundial de Brasil 2014 fue de lo mejor que me pudo haber pasado”, recordó con emoción.

Aunque no viajó a Brasil, vivió la cobertura desde Costa Rica y admite que no pudo contener las lágrimas por la felicidad que sintió en ese momento tan especial.

Gabriela se ha convertido en un referente del periodismo femenino en el país, demostrando con su esfuerzo y dedicación que con perseverancia y pasión todo es posible.