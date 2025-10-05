Getsel Montes se sincera antes de enfrentar a Costa Rica y habló de la llegada de Kendall Waston

Getsel Montes será uno de los hondureños que le andará muy de cerca a Kendall Waston. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Getsel Montes es, sin duda, una de las fichas hondureñas que más conoce a la Selección de Costa Rica, pues desde julio del 2024 es futbolista del Herediano.

El espigado defensor es uno de los convocados por el técnico Reinaldo Rueda para medirse a los ticos, el 9 de setiembre en San Pedro Sula, incluso en la Tricolor tiene compañeros que en esta ocasión serán rivales por 90 minutos.

Al consultarle sobre la convocatora de Costa Rica, opinó sobre el regreso de Kendall Waston y de Celso, de quienes habló en Honduras luego de una práctica de la H, además qué le falta a la Sele.

Por su altura, (1.94 metros) el zaguero será uno de los que más referencia tenga a La Torre, ya sea en tiros de esquina o jugadas de táctica fija a la que se sume el tico.

“A ver cómo les va a ellos, Kendall es un gran jugador, Celso también. Por ahí les estaba faltando un poco de experiencia. Vamos a ver ahora que nos enfrentemos”, comentó.

Ante las bajas que tienen los catrachos en zaga, es una posibilidad grande que Montes sea titular, responsabilidad para la que afirma se siente listo si le dan la oportunidad.

Getsel Montes es un jugador que busca imponerse siempre por las alturas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jugador tiró una gambeta cuando le consultaron si llegan como favoritos al duelo al ser primeros del grupo en la ronda eliminatoria final y además jugar en casa, al decir que en clásicos no hay favoritos nunca.

“Va a ser un partido muy difícil, tengo compañeros ahí, sé cómo entrenan, sé cómo juegan, va a ser un partido complicado, estamos enfocados en nuestro juego. El grupo está motivado, sabiendo que es un partido importante, es un clásico que siempre se quiere ganar, buscamos ganar los tres puntos y seguir sumando en la tabla de posiciones”, comentó.

Getsel habló de otro punto que genera morbo, sobre qué es lo más le preguntan los ticos acerca de la H.

“Es cómo estamos para ese partido. Es lo que siempre me preguntan. Yo les digo que estamos bien, que estamos motivados para que se llegue la hora del partido y se pueda ganar”, añadió.