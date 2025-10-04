Piojo Herrera sacó a ocho jugadores de la Selección, lista que encabezan Brandon Aguilera y Ariel Lassiter

Brandon Aguilera es uno de los jugadores más cuestionados en la Selección de Costa Rica. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Miguel Herrera tomó fuertes decisiones en la convocatoria de la Selección de Costa Rica de cara a los partidos ante Honduras y Nicaragua por la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026 en la que excluyó a ocho jugadores que había considerado en el último mes.

Sin duda Brandon Aguilera y Ariel Lassiter son los nombres que más llaman la atención al ser legionarios y titulares en partidos anteriores, sin embargo la lista es mucho más grande, cinco son de la última fecha y tres del microciclo que realizó esta semana que acaba.

Las ausencias de ambos legionarios no sorprenden, pues han sido muy cuestionados en su nivel, detalles que fueron señalados hasta por el propio entrenador. Con Ariel se enojó bastante tras hacer un tiro libre ante Haití en una jugada que no “tenía permiso”.

LEA MÁS: Piojo Herrera sorprende al incluir en lista de Costa Rica ante Honduras a jugador que no se esperaba

Miguel Herrera le cobró a Ariel Lassiter sus decisiones en el partido contra Haití. (Concacaf.com/Fotografía)

Con Brandon, a pesar de ser uno de los jugadores que más defendió en el pasado, reconoció tras el partido ante Nicaragua, que no había tenido un buen rendimiento y que le estaba costando.

Junto a Aguilera y Lassiter tampoco están Anthony Contreras, Sebastián Acuña y Anthony Hernández, convocados para los choques ante los pinoleros y Haití por la primera y segunda fecha de la final de las eliminatorias de Concacaf.

LEA MÁS: Celso Borges regresa a la Selección pero hay algo que preocupa muchísimo

Anthony Contreras y Anthony Hernández son dos de los jugadores que el Piojo Herrera bajó de la Selección de Costa Rica. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: Creichel Pérez recibió un premio que deja muy mal parado al fútbol de Costa Rica

Del microciclo que realizó esta semana de jugadores del medio nacional, al final no consideró a Fernando Piñar, Darryl Araya y Kenyell Michel , quienes dejaron su lugar para dárselo a legionarios y a Kendall Waston, que se metió en defensa a última hora.