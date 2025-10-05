Prensa hondureña dijo esto al ver convocatoria de Kendall Waston con Costa Rica, ¿será que le temen?

Este cabezazo de Kendall Waston liquidó a Honduras en el 2017 rumbo a Rusia 2018. (Jose Cordero)

La prensa hondureña reaccionó ante la convocatoria de la Selección de Costa Rica y, especialmente, al llamado del defensor Kendall Waston, a quien mencionaron como la gran “arma” tica para combatir la altura y fortaleza catracha.

El espigado defensor del Saprissa trae malos recuerdos a la H; le ha anotado en las últimas dos eliminatorias, y el tanto que les marcó al último minuto para eliminarlos del Mundial Rusia 2018 es una cicatriz que quedó como imborrable en su historia, y la cual aún duele.

La Torre fue el jugador que más mencionaron los comunicadores de ese país, muestra de lo referenciado que lo tiene, y lo que lo recuerdan.

“El llamado de Kendall Waston en Costa Rica ha levantado los ánimos de ciertos ticos apelando al 2017. Hace unos días un periodista tico le dijo a Waston que en Honduras “le tenemos miedo”, imagínate. Todo esto es parte del morbo del clásico centroamericano y donde el “miedo” no existe, sino un respeto deportivo. Vaya partido el que nos espera el jueves 9″, dijo en su cuenta de X, el periodista Julio César Cruz.

Kendall Waston también le anotó a Honduras en su país en el 2017. (JOHAN ORDONEZ)

“¡COSTA RICA APELA AL MÉTODO WASTON! Piojo Herrera, después de tanta espera, reveló la convocatoria para el duelo ante Honduras y obra el regreso de los veteranos Kendall Waston, Celso Borges y Allan Cruz, dejando por fuera, al que, al menos yo, creo era el que tenía que estar, Joel Campbell", dijo por su parte Gustavo Roca.

