Una nueva selección clasifica a la Copa del Mundo del 2026, ¡ya son 21 de 48!

La Selección de Ghana clasificó a la Copa del Mundo del 2026. Foto tomada de Pan-Africa Football. (Foto tomada de Pan-Africa Football./Foto tomada de Pan-Africa Football.)

La selección de Ghana clasificó a la Copa del Mundo del 2026, luego de vencer por marcador 1-0 a Comoras, en la fecha 10 de la eliminatoria africana.

Con este resultado, las llamadas Estrellas Negras sellaron el primer lugar del grupo I y el pasaje al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, hay 21 selecciones clasificadas al Mundial, del total de 48 que participarán en la máxima fiesta del fútbol del planeta.

El único gol del encuentro lo marcó Mohammed Kudus, que fue decisivo para el conjunto ghanés.

De esta manera, Ghana disputará su quinto Mundial en la historia, luego de haber participado en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022.

Su mejor actuación fue en Sudáfrica 2010, en donde llegó a los cuartos de final y fue eliminada por penales ante Uruguay y en la Copa del Mundo de Catar quedó fuera en la fase de grupos.

La Copa Mundial de la FIFA será del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

Estas son las Selecciones clasificadas al Mundial del 2026

A continuación le brindamos el dato de las Selecciones clasificadas a la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica, a mediados del próximo año.

- Concacaf (3 de 6): Canadá, México y Estados Unidos (anfitriones).

- Conmebol (6 de 6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay.

- África (5 de 9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

- Asia (6 de 8): Australia (desde 2006 se integró a la Confederación Asiática de Fútbol), Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán.

Argentina, con Lionel Messi ya aseguró su pase a la máxima fiesta del fútbol del planeta. AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

- Oceanía (1 de 1): Nueva Zelanda.

- Europa (0 de 16): aún no hay clasificados.

- Repechaje (2 de 6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*

* Solo se clasificarán 2 al Mundial desde el Repechaje