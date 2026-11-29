Giancarlo González habló de la polémica jugada que se dio en el juego entre San Carlos y Alajuelense, del sábado anterior y aprovechó para enviarle un recadito a Wálter Centeno.

En el partido entre toros y leones, el central Adrián Chinchilla anuló el que era el primer gol de los norteños, obra de Raúl Vidal, por una falta sobre el portero Washington Ortega, decisión que ha generado polémica.

Para el Pipo, lo que hizo Chinchilla está bien (para sorpresa de nadie) y en su criterio, el gol correctamente anulado .

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Giancarlo González, capitán de Alajuelense analizó el gol que le anularon a San Carlos, el sábado por la noche. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Siento que vivimos en un fútbol donde hay mucha polémica por A, por B, o por C, algunas veces se pita, a veces no.

“Siento que el jugador de San Carlos le bloquea el camino a Washi, hace carga, no lo deja saltar bien por la bola y en mi percepción es falta.

“Respeto que algunos van a decir que no, pero siempre existirá eso en el fútbol, con VAR o sin VAR”, afirmó.

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“Fuera de clasificación”

Al capitán liguista le preguntaron por las declaraciones de Paté, quien dijo que la LDA no estaba jugando bien.

Raúl Vidal (izquierda) anotó el primer gol para los norteños, pero la jugada fue invalidada. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo respeto a Wálter Centeno, su trayectoria como jugador, lo admiro y debería decirle que se ocupe más del equipo de él.

“Tiene un estilo de juego, pero está fuera de clasificación y cada entrenador tiene su estilo, clasificamos de cuartos, sí, pero vamos a darle valor a las semifinales y Dios quiera lleguemos a la gran final”, comentó.

Sobre la clasificación de los leones, esto dijo González:

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“El torneo empezó cuesta arriba, se hicieron cambios en el camino, el objetivo era clasificar para pelear en esto nuevo que empieza.

“Sabemos que se juega diferente, la Liga está hecha para jugar estas fases y quiero felicitar a mis compañeros que hicieron un gran partido hoy (sábado)”, afirmó.