Washington Ortega asegura que no hay polémica alguna en la jugada que se pitó como foul a favor de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Washington Ortega, arquero de Alajuelense, fue uno de los protagonistas de la jugada más polémica de la fecha 18, el tanto que le anularon a San Carlos por una falta sobre el guardameta erizo.

El árbitro Adrián Chinchilla invalidó la anotación que en un inicio dio como buena, luego de que desde el VAR le indicaran que hubo un golpe sobre el charrúa que no le permitió llegar al balón, lo que generó muchísimos reclamos.

La jugada ha dividido criterios sobre lo ocurrido, pero para el manudo lo sucedido fue más claro y no debería haber discusión, por lo que señaló a la prensa de querer hacer polémica donde no la hay.

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Washington Ortega defiende la decisión arbitral

“Toda jugada que va al arquero es foul, ustedes le ponen polémica a todo. ¿Qué polémica hay ahí? No hay ninguna polémica ahí. Por eso digo, sé dónde estoy, el país en el que estoy y tengo muy claro estas cosas".

“Lo de la polémica es algo que ustedes lo quieren generar y decir muchas cosas, pero es foul y ustedes lo saben, no digan cosas que no son”, afirmó con dureza.

La jugada permitió que los manudos empataran a uno con los norteños y clasificaran a las semifinales en el cuarto lugar, fase en la que enfrentarán a Saprissa.

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