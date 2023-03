Grecia agradece al puñado de aficionados que los alientan y que esperan ante Saprissa

El Municipal Grecia, que ha hecho un torneo Clausura para el olvido, se motiva con un grupo de aficionados que siempre los alientan y que este domingo no será la excepción cuando reciban al Deportivo Saprissa en el Allen Riggioni.

El partido será a las 11 de la mañana y será transmitido por FUTV.

Alfonso Quesada agradece a la afición de Grecia

El portero Alfonso Quesada, quien dice que ya está disponible para volver, expresó que ese grupo aficionados es muy importante para ellos.

Esteba Ramírez sobre el partido ante Saprissa

“Es importante el grupito de gente que siempre está apoyando, en el marco sur, si no me equivoco, para nosotros la afición griega es muy importante porque nos motivan, nos alientan y ¿a qué jugador no le gusta eso?”.

Es casi un hecho que este domingo los saprissistas serán mayoría en el Allen Riggioni, pues no solo es la afición más numerosa del país, sino que, es bien sabido que en Grecia hay mucho saprissista. Aún así, los jugadores agradecen ese aliento que reciben de ese grupo.

A Grecia le urge puntuar ante Saprissa.

Esteban Ramírez espera contar con ese apoyo.

“Esperamos que vengan, es bonito ver la gradería llena, uno se encuentra amigos, familiares, la afición suma a la motivación del equipo y de cada quien. Esperamos que se llene lo más posible”, dijo.

Municipal Grecia llena de contrastes con dos de sus figuras

A parte del juego contra Saprissa, y de la afición, Matthew Bolaños tiene otra razón para estar motivado y hacer las cosas de la mejor manera ante sus excompañeros. El llamado al microciclo de la selección.

“Es una oportunidad que se abre un semana provechosa, esperamos que las cosas sigan saliendo bien, es una bendición ir a la Sele, cualquier jugador quiere ir, pero primero hay que pensar en el club que le da a uno para ir a la Sele”, dijo Bolaños.

Grecia es último del Clausura con siete puntos y en la acumuada está de noveno, seis unidades arriba del último lugar, Santos.