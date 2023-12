Gustavo Chinchilla le respondió a Jafet Soto tras acusación de que al Saprissa le regalan títulos

Gustavo Chinchilla fue muy crítico contra la dirigencia del Herediano.

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, no se anduvo por las ramas para responderle de manera directa y tajante a Jafet Soto, presidente del Herediano, luego que este dijera que al Monstruo le regalan campeonatos y por eso tiene más que el resto.

Al dirigente tibaseño no le hizo ni una poca de gracia que Soto dijera que cinco o seis campeonatos se los han regalado y que así es fácil sumar títulos.

“A nosotros que tenemos plata, que sabemos lo que nos cuesta la plata, se los digo honestamente, sabemos lo que cuesta ganar un torneo, es un esfuerzo extraordinario, son cientos de personas para poder ganarse un torneo para que alguien venga a decir que a uno le regalan las cosas. Ese tipo de cosas no pueden ser en el fútbol, es algo que nos cuesta demasiado.

“A cualquier persona le va a doler y le va a incomodar que le diga que le regalan las cosas, cuando uno honesta y profesionalmente hace el trabajo. Es demasiado incómodo, ¿por qué es que el circo tiene que servir para ese tipo de cosas? No es correcto, es algo que no está bien. Si tenemos que echarnos al hombro al fútbol nacional para que este tipo de cosas vaya cambiando poco a poco lo haremos, son prácticas con las que no estamos de acuerdo y para eso necesitamos cumplir los reglamentos”, dijo.

El dirigente estaba muy molesto luego de una discusión que tuvo en la zona mixta con Aquil Alí, vicepresidente del Herediano, quien se quejó de que no lo dejaron entrar a la cancha de la Cueva antes de que arrancara la final, situación que el tibaseño le explicó que no se podía por reglamento.

Chinchilla tiró fuertes filazos con respecto a las actitudes de ciertos dirigentes de andar peleando por todo, discutiendo o provocando, algo que, según él, se debe parar, pues el fútbol es un show que debe jugarse en la cancha, no afuera.

“Este tema es el que nos ocupa a nosotros en el fútbol costarricense constantemente, el nivel de profesionalización tiene que seguir subiendo y nosotros necesitamos que el espectáculo se mantenga en la cancha, eso es básicamente lo que buscamos, que se quedé ahí.

“El proceso de profesionalización del fútbol necesita cambiar el enfoque y esta predominancia de los dirigentes más altos, los que estamos haciendo que el fútbol funciones estamos acá abajo. Los que trabajamos todos los días, los muchachos de Unafut que se exponen consistentemente en los estadios a gritadas de dirigentes, es lo que tenemos que cambiar.

“Hay muchos dirigentes a los que les conviene mantener el enfoque del fútbol ahí arriba, en ellos. Para mí la Liga Premier es la mejor del mundo ¿Cómo se llama el presidente de la Premier League? ¿El del Manchester United? ¿El del City? ¿El del West Ham? ¿Arsenal? Allí el fútbol fluye y no es un tema de ego, el fútbol no es un show de los dirigentes”, finalizó.