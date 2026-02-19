Henry Bejarano explota tras revelarse los audios del VAR en polémicas de Saprissa y la Liga

Este miércoles se revelaron los audios del VAR en los que se pudieron conocer los criterios considerados por los silbateros en las jugadas polémicas de los partidos de Liberia y Saprissa, así como en el de Alajuelense ante Sporting, algo que dejó al exárbitro Henry Bejarano bastante molesto.

En el caso del triunfo morado, este se dio con un gol que generó debate por el tema de la posición de Ariel Rodríguez; sin embargo, el VAR validó el tanto y hasta otorgó la medida de por cuánto estaba el tibaseño habilitado.

Henry Bejarano tiró con todo contra el VAR tras revelar audios de la jornada 7 (Archivo)

“Tenemos que trazar líneas, Nela, dénos un segundo que vamos a trazar las líneas. Nelita es muy ajustada, estamos tratando de hacerla con mucha precisión, deme chance”, dijeron en la sala VOR.

“Hay que ajustarlo un toquecito al hombro, línea sobre línea, ok, con el Zoom de allá. Listo, y todavía está quedando habilitado; no está quedando la línea roja detrás y la línea azul; 29 milímetros. Ahí están correctos, es lo más que tenemos, está habilitado; está habilitado por poco”, explicaron.

Para el analista de La Teja, el gol no debió valer pese al audio que revela que estaba supuestamente habilitado.

“Es una acción muy clara en la que se tuvo que señalar fuera de juego; la toma es muy mala, y luego las líneas del VAR son pésimas; no me cabe duda de que Ariel estaba en posición prohibida”, sentenció.

Saprissa ganó con un gol en offside según Bejarano (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Polémicas de Alajuelense vs. Sporting

En este juego se dieron a conocer los audios de dos jugadas; una fue el penal que transformó Ronaldo Cisneros y una acción entre Ángel Zaldívar y Pipo González.

“A los 66 minutos de juego se produce una situación al interior del área penal de Sporting. El delantero 18 de Alajuelense contacta el balón en el centro del área y, posteriormente, recibe una falta imprudente del defensor número 12 de Sporting, el cual nunca contacta el balón. Los árbitros de campo deciden sancionar penal por una falta imprudente del defensor.

“El jugador rojo no toca balón, van por la disputa y parece que el jugador 12 termina llevándose con su cadera el pie izquierdo del atacante; el defensa nunca toca el balón, el atacante va a rematar, no consigue jugar el balón y con su cadera el jugador blanco no toca el balón, el defensor, y con su cadera se lleva el pie del jugador 18, pero ninguno de los dos juega el balón; le toca el pie al jugador 18 y con su cadera se lleva al atacante, voy a confirmar el penal”, dijeron en sala VOR.

Para Bejarano a la Liga le quitaron un penal y le pitaron uno de mala manera, además de perdonarle una roja a los albinegros (JOHN DURAN/John Durán)

Bejarano no está de acuerdo en dicha determinación del VAR por ese penal marcado a favor de la Liga.

“El penal, en ningún momento el jugador de Sporting comete falta, es una vergüenza este VAR y Enrique Osses no hace absolutamente nada y bueno, a esperar que sigan sucediendo este tipo de cosas porque alguien tiene que poner manos sobre el VAR”, dijo ante la consulta de La Teja.

En cuanto a la otra polémica entre Zaldívar y Pipo, de nuevo Henry se mostró disconforme con lo señalado.

“El VAR deja mucho que desear, ya que efectivamente Pipo González agrede al jugador de Alajuelense; la acción nace de adentro, por tanto es tiro de penal para la Liga y no se da”, concluyó.