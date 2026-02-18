Torneo Nacional

Saprissa y Alajuelense fueron sancionados de cara al clásico del sábado por estos motivos

Saprissa y Alajuelense fueron sancionados este miércoles por dos motivos diferentes

Por Sergio Alvarado
Saprissa
Alajuelense y Saprissa jugarán en Tibás este sábado. (Mayela López/Mayela López)

El clásico nacional de este sábado en Tibás no solo se jugará con la presión habitual de dos archirrivales, sino también con sanciones disciplinarias recientes que golpean a Saprissa y a Alajuelense

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol publicó el informe correspondiente a la jornada 7, en el que detalló los castigos impuestos a ambos clubes previo al esperado enfrentamiento.

Saprissa recibe multa por retraso en el inicio del partido

Por el bando morado, la sanción fue económica. El club deberá pagar ₡500.000 de multa. El Tribunal explicó que la decisión se tomó: “De conformidad con el artículo 32 Bis al ser la primera vez en la temporada que el equipo incurre en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro”.

Alajuelense pierde a miembro del cuerpo técnico

En el caso rojinegro, la sanción impacta directamente al banquillo. El Tribunal determinó: “Sancionar al miembro del cuerpo técnico Carlos Andrés Méndez Segura con 1 partido de suspensión y una multa de ₡150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 1), al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando de cualquier forma, formulando reclamos, pedir explicaciones en forma airada, aplaudir o con cualquier otro gesto cuestionar irrespetuosamente una decisión arbitral".

15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Un miembro del cuerpo técnico de Alajuelense fue expulsado ante Sporting, (JOHN DURAN/John Durán)

El integrante del cuerpo técnico fue expulsado el domingo anterior en el compromiso ante Sporting FC, por lo que no podrá estar en el clásico nacional.

Cartaginés también fue multado

Entre otras resoluciones de la jornada, el Cartaginés fue sancionado por el mismo motivo que el conjunto tibaseño: retraso en el inicio del encuentro.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

